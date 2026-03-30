Senador refiere “Dios, Patria y Pedofilia” en el cartismo y objeta bloqueo a su proyecto

El legislador Villalba cuestionó el permiso otorgado al senador Erico Galeano, acusado y condenado por asociación criminal y lavado de dinero provenientes del narcotráfico.

Sobre la situación del senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), mencionó que su presencia es “moralmente insostenible” y recordó el histórico lema que, según él, refleja contradicciones en la defensa de la familia y los niños.

Hizo mención al caso de narcotráfico y señaló que ahora se está hablando de pedofilia. “Creo que se repite la historia en épocas pasadas. Dios, patria y pedofilia. Estamos otra vez volviendo a esa época”, lamentó.

“Quienes defienden a boca llena la familia, con los niños, ¿no? De esa bancada van saltando cosas que uno no quiere repetir", reprochó.

Proyecto que fija límite el precio de la carne

En horas de la mañana los senadores dejaron sin quorum la sesión en el momento en que se debatía el proyecto de ley que pone un límite al precio de cortes populares de carne. Villalba advirtió que seguirá insistiendo en la discusión del tema y que no dejará de “gritar y reclamar precios justos” para los consumidores paraguayos.

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Tras quedar sin quorum la sesión por tercera vez, el senador Ever Villalba (PLRA) explicó que su iniciativa no establece una fijación de precios, sino límites máximos de ganancia del 10% en tres cortes populares: puchero, costilla y carnaza. “No es inmiscuirse en el mercado, sino garantizar que se respeten los derechos de la ciudadanía y se eviten abusos”, indicó.

Villalba criticó que los frigoríficos, que dominan el mercado, fijan precios altos tanto para los productores como para los consumidores. “Los ganaderos no reciben mejoras desde hace cuatro años, mientras los frigoríficos se enriquecen a costa de todos”, denunció.

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Villalba tampoco dudó en cuestionar indirectamente al presidente Santiago Peña, refiriéndose a la organización de ferias de carne en la costanera como un espectáculo que no resuelve los problemas de acceso a alimentos de las personas que viven lejos de la capital.

“Si uno legisla a favor de la ciudadanía, no hay argumentos para rechazar un proyecto que busca precios justos en la carne. Esto es protección constitucional frente a los abusos”, sostuvo.