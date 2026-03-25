Senado declara “so’o” ley para limitar el precio del puchero

La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) quedó sin quorum hoy cuando se debatía el proyecto de ley que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta.

El proyecto plantea un margen máximo del 10% de utilidad sobre el costo de producción y distribución. La aplicación a tres cortes populares: costilla, puchero y carnaza de primera y la implementación de incentivos para frigoríficos y comercios que colaboren con la medida.

La iniciativa fue presentada por el senador Ever Villalba (PLRA) y todas las comisiones asesoras recomendaron el rechazo.

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Derlis Maidana (ANR, HC) por la Comisión de Legislación, dijo que el proyecto viola la Constitución al incidir sobre la rentabilidad del sector privado y sostuvo que el proyecto no tiene estudio técnico que lo sustente.

Mario Varela (ANR), por la Comisión de Cooperativismo, dijo que la iniciativa violenta la libre competencia y la propiedad privada protegida por la Constitución.

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“Una mafia de la gran siete”

Sin embargo, el senador Colym Soroka (ANR) fue el principal defensor del proyecto y denunció que en Paraguay existe un claro oligopolio de “cinco extranjeros”, en alusión a frigoríficos de capital internacional, que tienen el poder de definir constantes subas del precio de la Carne.

Sostuvo que estos empresarios, a quienes no identificó, supuestamente tienen protección legislativa porque cada año pagan campañas electorales.

También rechazó que los ganaderos y productores estén involucrados y sostuvo que este sector recibe una miseria dentro de este sistema.

Recordó que el paraguayo está acostumbrado a comer carne y que actualmente se sufre una “mafia de la gran siete”. Urgió dar respaldo político a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) en su investigación sobre abusos en el precio de la carne.

Dijo además que uno de los empresarios que domina el rubro de la carne lo llamó y que el legislador le advirtió que dejen de subir el precio arbitrariamente porque en algún momento “los perros se van a animar y les van a dar una patada”.

Destacó que los gobernadores e intendentes nunca hablan del tema de la carne y solo defienden el programa Hambre Cero, porque ahí está el dinero, mientras que los empresarios cárnicos incluso lograron que los mataderos municipales en todo el país sean cerrados.