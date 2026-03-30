“Un millón de ciudadanos no pueden recibir un plato de comida”, responden liberales a datos de pobreza

El Movimiento Nuevo Liberalismo – Lista 3 del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, el domingo último, realizó un encuentro político en la ciudad de Coronel Oviedo, con miras a las internas municipales y elecciones para renovar autoridades partidarias el 7 de junio. El candidato a presidir el PLRA por este bloque es Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora.

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Durante el encuentro, el jefe departamental cuestionó los datos oficiales sobre pobreza y expuso su percepción de realidad que viven miles de paraguayos.

“Estos días salió una nueva medición de que supuestamente tenemos 16% de pobreza a nivel nacional, y 2,4% de extrema pobreza. Eso es mentira. Hoy, probablemente un millón de ciudadanos no pueden recibir un plato de comida porque no llegan a fin de mes. Hay familias que viven con G. 10.000 u 11.000 por día”, señaló.

El encuentro se realizó para presentar la Lista 3 del PLRA en Coronel Oviedo, con Rosana Bogado como precandidata a intendenta, acompañada por Armando Riveros, candidato a concejal, además de otros candidatos a concejales municipales.

El lanzamiento contó además con la presencia del diputado Alejo Ríos y del intendente de Caaguazú, José “Papú” Ríos, entre otros.

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El jefe departamental centralino destacó la importancia de los comicios para llegar a la alternancia.

“Lo que hoy queremos hacer con nuestro futuro presidente del partido es renovar y fortalecer nuevamente el Partido Liberal. Debemos ser el pilar fundamental para que en el 2026 podamos ganar en más de 100 distritos a nivel nacional”, agregó Estigarribia.

Por su parte, el candidato a presidente del PLRA, Alcides Riveros, destacó la fortaleza histórica del liberalismo y su rol dentro de la oposición:

“El Partido Liberal es el partido de oposición más fuerte dentro de la República del Paraguay”, dijo. “Para que la oposición llegue a la Casa de Gobierno, indefectiblemente debe tener el apoyo del Partido Liberal”, agregó.

“Una tercera opción termina siendo funcional al cartismo”

Por su parte, el senador Ever Villalba, candidato a presidir el PLRA por el Frente Liberal, apunto a las próximas elecciones generales y presidenciables. Dijo que “solo deben existir dos proyectos en disputa, tanto en octubre como en el 2028: el continuismo de la ANR o una verdadera oposición unida”. En ese sentido, advirtió que una tercera opción “termina siendo funcional al cartismo”.

Villalba encabezó un encuentro en la compañía Guasu Ygua, en San Pedro del Paraná, en un acto en respaldo al proyecto de la Lista 9. También visitó la compañías Kurupikay y Yagua Cuá.

El encuentro también contó con la participación del exintendente de Ciudad del Este y aspirante presidencial del 2028, Miguel Prieto, destituido del cargo por orden del cartismo, quien asistió como invitado y expresó su coincidencia con Villalba.

Prieto sostuvo que el senador puede llevar adelante una buena gestión al frente del PLRA y remarcó que la oposición debe respaldar al candidato o candidata mejor posicionado para enfrentar al oficialismo.

El evento también contó con la presencia del intendente Nelson Álvarez, quien busca su reelección.