A un mes de asumir, Riquelme ya suena como presidenciable: ¿qué dijo?

Son muchos los nombres que surgen en medio de la puja electoral para ir definiendo las candidaturas para el 2028. Entre los rumores surgió el nombre de Marco Riquelme como un precandidato presidencial del cartismo.

Tras realizar chipa en la tradicional chipería Kalí del Mercado 4 de Asunción, el titular del Ministerio de Industria y Comercio fue abordado respecto a esa posibilidad. Aseguró que no recibió ninguna propuesta al respecto y que está “enfocado al 100% en el MIC”.

Señaló que asumió un gran compromiso con el presidente Santiago Peña hace apenas un mes y tiene muchos proyectos por realizar. “Es titánico nuestro trabajo, hay muchísimas cosas por hacer. Y si yo desvío el foco que tengo, no voy a cumplir con los objetivos”, consideró en vivo para ABC TV.

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Trayectoria de Riquelme

Marco Riquelme asumió el cargo tras la asunción de Javier Giménez como jefe de Gabinete Civil. Anteriormente, se desempeñaba como viceministro del MIC.

Es licenciado en Administración de Empresas por Texas Christian University (EE.UU.) y fue presidente de la Unión Industrial del Paraguay Joven (UIP)

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En el ámbito empresarial, es director general y cofundador de Industrial Delights S.A.E. (INDEL SAE), que posee, entre otros rubros, la marca MAZZEI.