Abogado mau: Rivas no puede decir ni con quién “novilleaba” en la facultad, dice Roberto González

El diputado colorado disidente y abogado Roberto González (ANR, Añeteté) afirmó que la decisión de un Tribunal de Apelaciones de anular la elevación a juicio oral y público (y por ende blanqueo) el caso de presunto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas no lo expía del hecho de que es un presunto abogado “mau” a la vista de todos.

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“Él ya no tiene solución, ahora a través de una sentencia pretenden solucionar su situación, pero ni si se bautiza doble ya no tiene remedio. Podes llevarle a la pila bautismal de San Pedro en el Vaticano, podes bañarle en agua bendita pero ya no tiene solución. Él no puede ni siquiera demostrar quienes fueron sus compañeros ni sus profesores que le enseñaron", dijo González.

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Mencionó que él por ejemplo se recibió hace más de 30 años como abogado y hasta ahora recuerda quienes fueron sus profesores y compañeros, citando entre otros a Luis Pérez Frescura, Alejandro Encina Marín, Ezequiel González Alsina, Emilio Gorostiaga, entre otros.

Dijo que le llama la atención que en el caso de Rivas, siendo aún muy joven no recuerde ni a sus profesores, ni a sus compañeros, lo que hace suponer que nunca fue a la facultad.

“Ha’e ni maapa onovillea la facultape ndaimanduai” (él ni con quién le especulaba en la facultad no se acuerda), recriminó González, que más que el caso particular de Rivas, reprocha el papel lamentable de la Justicia.

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“La justicia paraguaya hoy vale para blanquear a los que están ennegrecidos en la mugre de la corrupción, de la falsificación y está para perseguirle a inocente", acusó.

Ante esto último, hizo alusión al caso del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, denunciado por supuesta filtraciones de datos secretos del Estado y otros, en base a una denuncia hecha por el también exmandatario y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

“Acaso el abogado Pedro Ovelar y el fiscal Aldo Cantero no fueron pillados a través del audio que estaba montando un proceso para Mario Abdo Benítez. Pregunto, ¿eso acaso no se llama manipulación?”, cuestionó González.