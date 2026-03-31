“Bukele’i” pide apoyo para “sacar a patadas” a concejales liberales cómplices de Nenecho 

“Hoy le damos a conocer al pueblo que acá existe un grupo de paraguayos valientes”, expresó Franco en el lanzamiento de su candidatura a la intendencia de Asunción y la de sus 24 candidatos a concejales, lista encabezada por su padrastro el ex senador liberal Tadeo Zarratea.

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“A los hombres que aún quedan en la oposición le invitamos a dejar de lado sus intereses particulares. Honren a sus electores y no apoyen a los que están robando hace 25 años en la municipalidad de Asunción”, expresó en su mensaje.

“Ayúdenos a sacarlos a patadas y le aseguro que el pueblo va a honrar ese acto de valentía”, señaló.

Dicho video de su alocusión fue difundido con ediciones en que saltaban los rostros de los concejales liberales liderados por Augusto Wagner, quienes buscan el rekutu. Este último lleva 25 años como concejal y busca otro periodo. El video también resaltó la ocasión en que “Azulgranas” blanquean a Nenecho su desastrosa gestión en 2024: intendente no dio la cara.

“No son oposición, fueron cómplices de Nenecho y son los principales responsables de las cajas paralelas, de los planilleros, de la deuda espuría, de la desaparición de los 500.000 millones”, aseveró.

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Liberales “sin verguenzas”

Por su parte el candidato a concejal José Luis Rodríguez Toppi alias “Comandante Puma” sostuvo que en esta lista hay gente sacrificada, que lucha día a día para sobrevivir .

Dijo que “estos sin vergüenzas”, en alusión a los concejales liberales, fueron cómplices de Nenecho y ahora “salen desesperados” a apuntar contra Franco. Dijo esto en alusión a que recientemente “Bukele’i” admitió que tiene un hermano, con quien tiene una relación distante, como candidato a concejal por Honor Colorado.

Rodríguez sostuvo que en este bloque de la disidencia opositora están los únicos que no se arrodillaron. Añadió que Rodrigo Franco incluso tuvo la oportunidad de ser respaldado por partidos tradicionales como un “outsider” pero que este prefirió quedarse con quienes lucharon y se manifestaron en las calles contra Nenecho.

“Los opositores que ahora no apuntan, nunca nos miraron, le pedíamos la mano y nos decían que no se puede hacer nada”, lamentó.