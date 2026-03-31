Califican de “asqueroso”, “basura bajo la alfombra” el caso Rivas y ofrecen “soco” para Chaqueñito

El diputado opositor y esteño, Guillermo Rodríguez (Yo Creo) hizo un “ranking de asquerosidades” de este gobierno, donde donde consideró que el caso “vomitible” número 1 es el del exsenador (expulsado ayer) Javier Vera, alias “Chaqueñito” (ANR, ex aliado cartista), investigado penalmente por presunto intento de abuso de menores, y en segundo lugar, el “blanqueo” al senador cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas, entre otros.

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El mismo fue escalando en su crítica, ubicando en segundo lugar el caso de Rivas, el cual ratificó que todo el Congreso sabe que “no es abogado” y ni con el blanqueo “asqueroso” de la justicia pueden cambiar esa situación.

“Yo, usted (presidente de la Cámara), los 80 diputados aquí presentes, los 45 senadores y todo el país somos conscientes y sabemos de que Hernán ‘Honor Colorado’ Rivas no es abogado y nunca ha sido abogado. Y nuestra justicia ya estafó a todo el sistema judicial y nuestra justicia no encontró mejor camino que blanquearle porque entienden perfectamente el meollo en el que se metieron", comenzó diciendo Rodríguez.

Esto en referencia a la decisión -dividida- de un Tribunal de Apelaciones que anuló la elevación a juicio oral y público, y con ello condenó al operei el caso por presunto uso de título falso de abogado contra el senador cartista Rivas, sin que sea juzgado.

Rodríguez remarcó que la justicia y el oficialismo se vio obligado por sus propias acciones a archivar el caso sin que se juzgue realmente, ya que hacer justicia hubiese implicado asumir el caos jurídico que provocaron los cartistas al poner al frente del JEM a un presunto “abogado mau”.

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“Entienden perfectamente lo que significa reconocer hoy que un tipo que nunca nunca fue abogado, hizo de juez de jueces. Todos los juicios en lo que pudo haber tenido intervención van a tener sendas demandas del Estado paraguayo. Entonces, optaron por barrer la basura debajo de la alfombra y terminar con esta historia. Asqueroso el nivel de blanqueamiento de nuestra justicia", dijo.

Plantea “corregir a socos” para Chaqueñito

Como mayor hecho de “asquerosidad” en el Gobierno, destacó el caso del exsenador aliado cartista, Javier “Chaqueñito” Vera, para quién considera que la pérdida de investidura dada ayer no es castigo suficiente.

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“Top uno de asqueroso, quien hasta ayer era senador de la República del Paraguay (Javier Vera). Esta gente gente, señores, no se corrige con pérdida de investidura ni sacándolo del Congreso. Esta gente se corrige a soco", afirmó.

Acotó que “a esta gente se le agrede físicamente, se le lastima... cualquiera que quiera atentar contra un niño en la República del Paraguay o que quiera violentar a un niño o a una niña. Como padres tenemos que mostrarnos violentos. No con discursos solamente o con la pérdida de investidura que queda corto, pero con condeno semejantes asquerosidades”.

El mismo consideró que en estos tipos de casos ameritaría tomar la justicia en manos propias, aunque luego reencausó pidiendo que Vera, además de perder el cargo, “rinda cuentas por lo menos ante esta justicia”.