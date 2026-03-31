Cartismo usó fondos de alcantarillado en Roque Alonso para proselitismo, afirma gobernador

El gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ricardo Estigarribia, denunció públicamente que el oficialismo usó en “campaña política” la millonaria licitación de US$ 178 millones que están destinadas a las obras de saneamiento de la cuenca de Mariano Roque Alonso.

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Dicha licitación está suspendida, según el Ministerio de Obras Públicas, debido a que no se definió el inmueble donde instalarán la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Desde el MOPC aseguran que la postergación responde a un pedido del municipio, mientras el llamado ya acumula seis adendas y demoras.

Estigarribia hizo esta denuncia en la presentación del diputado Marcelo Salinas como precandidato a la intendencia de Mariano Roque Alonso, distrito cuya intendenta es Carolina Aranda (PLRA), esposa del citado legislador y cuya administración es duramente cuestionada por el calamitoso estado de las calles.

Durante el acto proselitista, Estigarribia dijo que desde hace cinco años el gobierno central dilata el desagüe cloacal que se tenía que haber empezado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Dijo que los fondos no se usaron a tiempo porque se utilizaron en la campaña política. Agregó que la intendenta Aranda también denunció que las obras iniciales solo sirvieron para “romper” las calles.

Estigarribia acotó que el gobierno de Santiago Peña también tiene desatendido a los hospitales públicos de Roque Alonso. Dijo que junto a la jefa municipal recorrieron los nosocomios y entregaron hasta colchones, debido a la falta de insumos.

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También participaron los diputados “Pedrito” Gómez y Rodrigo Blanco entre otros. Tanto las internas municipales como la elección para la renovación de autoridades partidarias del PLRA se harán el 7 de junio.

Ever apoya a Medina en Lambare

Por su parte, el senador Ever Villalba, candidato a presidente del PLRA, acudió a un evento en respaldo al precandidato a intendente de Lambaré de Nelson Medina y a la precandidata a concejal Marlene Medina (Lista 5, opción 9).

“Vamos a recuperar la administración municipal para los lambareños, con un proyecto cercano a la gente y comprometido con el desarrollo de la ciudad”, señaló.

El actual intendente de Lambaré es Guido González (ANR, HC); el anterior intendente electo fue Armando Gómez (PLRA 2015-2020), quien se vio obligado a renunciar al cargo y se encuentra procesado por supuesta apropiación de aportes jubilatorios por valor de G. 7.315 millones. Antes fue intendente Roberto Cárdenas (ANR 2006- 2015), condenado por daño patrimonial por más de G. 800 millones.