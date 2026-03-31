Disidencia colorada apela resolución de tribunal de la ANR

Los apoderados Ignacio Ramírez Prado (movimiento Fuerza y Causa Republicana) y Sergio Coscia (movimiento Colorado Añetete) presentaron hoy una nota dirigida al presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Santiago Brizuela Etcheverry, en la cual solicita la ”reconsideración" de la resolución N° 78 del 30 de marzo de 2026.

El petitorio alude a la decisión del TEP colorado que rechazó el pedido de fusión de lista de concejalía para Asunción de Colorado Añetete y Causa y Fuerza Republicana.

El pedido de fusión fue ante la declinación de postulación del diputado Daniel Centurión a favor del senador Arnaldo Samaniego, a la precandidatura a la intendencia de Asunción, con miras a las internas municipales previstas el 7 de junio próximo.

La resolución Nº78 el TEP rechazó la unificación de listas, por lo tanto, cada movimiento mantendrá a sus 24 precandidatos a concejales titulares y 24 concejales suplentes para participar en las internas del próximo 7 de junio.

“No hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la lista de precandidatos a concejales titulares y suplentes oficializados por el Movimiento “Colorado Añetete” al Movimiento “Fuerza y Causa Republicana por Asunción”, de conformidad al exordio de la presente resolución", indica el artículo primero de la resolución.

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Repudio

Previamente, el movimiento Colorado Añetete, en un comunicado, expresó su “formal repudio" a la parcialidad manifiesta y el maltrato recibido por parte del TEP”.

En la misiva también manifestaron que “ante la falta de asignación del número 3 que nos corresponde en Derecho, circunstancia que ha colocado a nuestros candidatos en una posición de desventaja frente a otros movimientos internos”.

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Afirman que existe un trato desigual respecto a los demás movimientos, que ya tienen números asignados lo que les permitió iniciar sus campañas con anticipación.

Hecho nuevo

Los apoderados refieren que el 25 de marzo del 2026, en el marco de un acuerdo entre movimientos, se produce la renuncia del candidato a intendente por el movimiento Colorado Añetete, Daniel Centurión, en atención a la solicitud de correligionarios de Capital quienes hа solicitado a los líderes de los movimientos, Colorado Añetete, Fuerza Republicana, Causa Republicana, Fuerza y Causa Republicana y movimiento Colorado Renovador, “la búsqueda de una unidad de estos movimientos lo cual a su vez hace a la unidad y fortalecimiento de nuestro partido, demostrando la cercanía a las bases y la capacidad de madurez política de los lideres quienes dentro de un proceso democrático han escuchado dicha solicitud y han obrado en consecuencia, buscando la unidad de la familia colorada en Capital”.

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En tal sentido, los apoderados solicitan: 1) lista 7 A para la lista de concejales titulares y suplentes que solicitamos sea acumulada y reconocida. 2) lista 7 S para la lista de concejales titulares y suplentes originalmente reconocida.

“Gran acuerdo”

En la solicitud, los apoderados de la disidencia colorada aluden que el consenso para las concejalías es “producto de un gran acuerdo democrático al cual han llegado varios movimientos representativos del partido”.

“Lo solicitado además no causa agravio a otros movimientos y solo busca la mayor participación de correligionarios tanto como candidatos y así también como electores a los cuales el Tribunal Electoral Partidario siempre ha procurado por todos los medios proteger en cuanto a la libre participación así como ha sido el custodio de los electores buscando siempre la claridad, evitando las confusiones que puedan darse por cuestiones técnicas o administrativas que pueden ser subsanadas o allanadas por el TEP en el uso de sus atribuciones de autoridades partidarias electas por la convención partidaria a fin de cuidar todos los aspectos que hacen a la custodia de la voluntad popular en este caso de la familia colorada”, expresa la nota.