Tribunal rechaza pedido de unificación de lista de disidencia colorada

El diputado Daniel Centurión quién era candidato a intendente de Asunción por el movimiento “Colorado Añeteté” y el senador Arnaldo Samaniego por el movimiento “Causa y Fuerza Republicana por Asunción” solicitaron la unificación de sus respectivas listas de concejales luego de sellar la alianza.

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Sin embargo, por resolución Nº78 el Tribunal Electoral Partidario del Partido Colorado rechazó la unificación de listas, por lo tanto, cada movimiento mantendrá a sus 24 precandidatos a concejales titulares y 24 concejales suplentes para participar en las internas del próximo 7 de junio para el voto preferencial.

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“No hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la lista de precandidatos a concejales titulares y suplentes oficializados por el Movimiento “Colorado Añetete” al Movimiento “Fuerza y Causa Republicana por Asunción”, de conformidad al exordio de la presente resolución", reza el artículo primero de la resolución.

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Arnaldo Samaniego quedó como candidato único de la disidencia colorada tras la realización de una encuesta donde estuvo mejor posicionado que Daniel Centurión y de esta manera medirá fuerzas con Camilo Pérez, candidato a intendente por Honor Colorado.

Añetete repudió decisión del TEP

El Movimiento Colorado Añetete por su parte emitió un comunicado donde manifiesta su “formal repudio a la parcialidad manifiesta y el maltrato recibido por parte del TEP”. En la misiva también sostienen que “ante la falta de asignación del número 3 que nos corresponde en Derecho, circunstancia que ha colocado a nuestros candidatos en una posición de desventaja frente a otros movimientos internos”.

Afirman que existe un trato desigual respecto a los demás movimientos, que ya tienen números asignados lo que les permitió iniciar sus campañas con anticipación.

En el caso de Capital, continúa el Comunicado, que pese a acuerdos políticos previos a los que hemos arribado, rechazan la unidad de la disidencia, con el único fin de fragmentarnos.

“Como movimiento hemos cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos”, y afirman que recurrirán a las instancias pertinentes.

A nivel nacional, el movimiento denuncia imposiciones desde el cartismo de números de listas, y manifiestan que seguirán resistiendo los embates del oficialismo.