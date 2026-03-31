“La democracia no se negocia, se defiende”, afirma hija de Rodrigo Quintana

El 31 de marzo y 1 de abril del 2017 se produjo uno de los episodios más sangrientos de la era democrática. Un joven liberal fue asesinado dentro de la sede del PLRA por un agente de la Policía Nacional. Ese joven se llamaba Rodrigo Quintana y fue asesinado por oponerse al atropello de la Constitución Nacional que el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, pretendía realizar para perpetuarse en el poder.

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Hoy, a nueve años de aquel trágico evento, su hija Sol Quintana, lo recordó como “una herida que no termina de cerrar”. Pero a pesar del dolor, Sol sostiene que recuerda a su padre como un joven con sueños, con ideales y con la valentía de defender lo que creía justo. El acto se llevó a cabo en la sede partidaria.

"Que el sacrificio de Rodrigo Quintana no sea en vano, que su nombre nos recuerde siempre que la democracia no se negocia, se defiende”, sentenció Sol Quintana en su mensaje.

“Hoy como joven levanto la voz, no desde el rencor, sino desde la esperanza, porque creo en un Paraguay diferente, un Paraguay donde la vida sea respete, donde las instituciones protejan y donde nunca más tengamos que lamentar una pérdida como esta”, agregó.

“Se intentó silenciar la voz de un pueblo”

Sol Quintana dijo que hablaba "de una herida que sigue abierta en el corazón de nuestro país".

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“Hace nueve años el 31 de marzo, Paraguay fue testigo de un hecho que nunca debió ocurrir. Esa noche no solo se apagó una vida, se golpeó la democracia, se intentó silenciar la voz de un pueblo que pedía ser escuchado”, afirmó la hija de Rodrigo, quien hoy busca la presidencia de la JLRA por el movimiento Coherencia Liberal.

“Hoy recuerdo a mi papá Rodrigo Quintana, pero no lo recuerdo solo como mi padre, lo recuerdo como un joven con sueño, con ideales, con la valentía de defender lo que creía justo. Su historia no es sólo mía, es de todo el Paraguay”, remarcó.

Afirmó que este mensaje no es sólo de dolor, “sino un llamado a no olvidar, un llamado a no acostumbrarnos a la injusticia, un llamado a entender que la democracia se cuida todos los días, con coraje, con memoria y con participación”, subrayó.

“A cada paraguayo y paraguaya no permitamos que el miedo nos calle, ni que el paso del tiempo borre lo que haya pasado. La memoria es nuestra fuerza y la justicia nuestra deuda”, sentenció.