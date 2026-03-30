Terrorismo de Estado: Homenajearán a Rodrigo Quintana a nueve años de su asesinato

Según la convocatoria, la actividad es organizada por Sol Quintana, hija de Rodrigo Quintana y candidata a presidenta de la Juventud Liberal por el Movimiento Coherencia Liberal – Lista 1. Las elecciones para la renovación de autoridades partidarias es el 7 de junio.

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El evento, a realizarse este martes a las 10:00, contará con las palabras de recordación de familiares, amigos y jóvenes liberales, así como una actividad simbólica en homenaje a su vida, su lucha y su legado en defensa de la democracia en Paraguay, indicaron los organizadores.

Acotaron que el acto está dirigido a familiares, amigos, dirigentes políticos, jóvenes y ciudadanía en general que deseen acompañar este espacio de memoria y homenaje.

Rodrigo Quintana, fallecido a los 26 años, fue un estudiante y dirigente liberal de La Colmena, Paraguarí. Fue la principal víctima de la represión estatal durante las protestas del 31M de 2017 contra el plan del entonces presidente Horacio Cartes y el exsenador Fernando Lugo, de introducir ilegalmente, vía enmienda constitucional, la figura de la reelección.

En la noche del 31 de marzo los manifestantes quemaron parcialmente el Congreso cuando el edificio fue abandonado por la Policía y las fuerzas de choque; en represalia, agentes de la Policía recorrieron el centro capitalino reprimiendo manifestantes y llegando hasta el PLRA.

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Cruce de llamadas

La oposición denunció que el gerente de Tabesa José Ortiz y otros actores políticos coordinaron el ataque al local del Partido Liberal. La Fiscalía rechazó hacer un cruzamiento de llamadas.

La Policía llegó disparando balines de metal y Rodrigo Quintana recibió nueve impactos. Falleció en el acto. El entonces suboficial de Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva fue condenado a 24 años de cárcel por ser quien disparó con su escopeta balas reales a Rodrigo Quintana

Este caso de terrorismo de Estado impidió que Cartes concrete la reelección y su candidato presidencial, Santiago Peña, perdió las internas de la ANR en 2017.