Rabona por la albirroja: Salvan de interpelación a ministro Baruja por el caso Chaqueñito

En una sesión desarrollada a las apuradas, presuntamente por el interés de ver el partido de la Selección Paraguaya de Fútbol marcada para las 15:00 y bien para empezar su “puentazo” de Semana Santa, una mayoría de Diputados dejó sin quorum la sesión sin tratar ni siquiera uno de los 20 puntos del orden del día, donde sin dudas el más urticante para los cartistas era la el pedido de interpelación al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.

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Fue evidente el abandono de los cartistas, que aprovecharon la convocatoria a una extraordinaria para tratar una pequeña modificación a la Ley de reforma de la Caja Fiscal para dejar sin quorum la sesión.

Al frustrarse la extraordinaria, se intentó retomar la ordinaria, pero tras el control de quorum, el resultado fue el mismo, no se reunieron los 41 presentes mínimos requeridos, con lo que el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre dispuso el levantamiento.

Con esto, el principal beneficiado es el ministro Baruja, con presuntas aspiraciones a la vicepresidencia de la República en 2028, cuyo pedido de interpelación por el caso “Chaqueñito” figuraba en el punto 10° del orden del día de la ordinaria.

Si bien Baruja acudió ante la mesa directiva de Diputados hace unos días, no pudo despejar las dudas y cuestionamientos al alegar problemas de salud.

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Esto con relación a la adjudicación de un departamento de interés “social” del MUVH en el edificio Las Residentas I de Luque a manos de Baruja, en favor del ahora exsenador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, entrega que luego tuvo que ser revertida porque el legislador ni siquiera habitaba el lugar.

Vera ayer también fue despojado de su investidura por audios donde mencionaba cuestiones presuntamente vinculadas a abuso de menores.