Tras Semana Santa prometen “resucitar” proyecto para recortar beneficios

“Esa es la intención (tratar tras Semana Santa), estamos hablando con todos los sectores, con todas las bancadas para poder acompañar”, y ya que el Senado tampoco trató su versión del proyecto, “la intención nuestra es avanzar en el proyecto que habíamos presentado en Cámara Baja”, dijo Del Puerto.

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Supuestamente no trataron en la fecha ya que justamente no querían que se repita lo de la semana pasada -y que ocurrió otra vez hoy-, que quedaron sin quorum.

Para evitar que vuelvan a hacerse los ñembotavy con el proyecto, dijo que "el análisis que estamos haciendo es de presentar una sesión extraordinaria para el estudio y la aprobación de ese proyecto de ley".

Tras escandalosas asignaciones de beneficios, empezando por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, en ambas cámaras plantearon sus proyectos de recortes, que coinciden en eliminar las bonificaciones, pero la del Diputados también agregan reducir gastos en combustibles, viáticos, cattering, regalos y otros.

En esa línea, Del Puerto respondió a su correligionario cartista Bachi Núñez, quien acusó que la versión Senado es un “copy-paste” de la vigente Ley Godoy “de racionalización de gastos” en el Estado.

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“Yo creo que el nuestro es mucho mejor, mucho más amplio y bueno, lo que abunda no daña, si es que es para mejorar la racionalización”, afirmó.

Finalmente, también respondió con ironía a las recurrentes críticas desde el Senado, en una confrontación que acarrean desde el estudio de la Reforma de la Caja Fiscal, donde diputados cartistas quedaron mal parados tras atropellar con el tratamiento a las apuradas.

En tal sentido, insistió: “Ellos se consideran los hermanos mayores, así que vamos a dejarles que sigan pensando eso”.