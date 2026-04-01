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Política
01 de abril de 2026 - 15:29

Liberocartista busca presidir el PLRA para “generar el mismo fenómeno que la Albirroja”

dionisio
Reunión de Dionisio Amarilla en Ñemby.

El senador liberocartista Dionisio Amarilla dijo que quiere presidir el PLRA para generar “el mismo fenómeno que la Albirroja” y que todos quieran saber lo que resuelve el Directorio. Aunque en el Senado prometió respaldo total a Santiago Peña cuando gane, dijo que en su gestión habrá dedicación y disciplina para combatir la corrupción y la impunidad. Fue en un acto político en Ñemby, donde apoya al exgobernador Blas Lanzoni para la intendencia.

Por ABC Color
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El senador libero cartista Dionisio Amarilla, candidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por la lista 100 “Dialogo Azul”, participó de una reunión con dirigentes de Ñemby en apoyo a la candidatura a concejal de Vicente Denis, junto a Basilisa Vásquez, candidata a miembro del Directorio. En este distrito, Amarilla respalda a Blas Lanzoni para la intendencia.

En su alocución, Amarilla dijo “Quiero ser presidente del partido para generar el mismo fenómeno que genera la Albirroja. Hoy, aunque perdimos el partido, el Paraguay estaba atento al resultado”.

Lea más: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/de-repartir-leche-a-fortuna-de-mas-de-g-7100-millones-1821211.html

Resaltó que el PLRA es un partido de casi dos millones de afiliados y aunque existan grupos que no los ven “con buenos ojos”, van a trabajar con honestidad, a combatir frontalmente la corrupción, la impunidad y “vamos a hacer que las instituciones funcionen”.

Lea más: Dionisio Amarilla adula a Santi Peña y adelanta que trabajará con él “cuando presida el PLRA”

Lo contradictorio en su discurso es que Amarilla es colaborador del cartismo y ante el pleno de la Cámara Alta prometió trabajar junto al presidente de la República, Santiago Peña, de ganar la presidencia de su agrupación.

dionisio
Reunión de Dionisio Amarilla en Ñemby.

Se jactó de su manejo en la UNA

En otro punto anunció que de llegar a la presidencia del PLRA manejará al partido tal como manejaban el Presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en donde fue administrador de 1999 a 2013, primero bajo el rectorado de Darío Zárate Arellano y luego de Froilán Peralta, este último forzado a renunciar por las manifestaciones de 2015 de #UNAnotecalles.

Señaló que siendo administrador de la UNA, ni un solo diputado o senador objetada las propuestas de carreras y “Dios nos guarde si no nos daban, paraba el país, y el Partido Liberal puede hacer parar el país para traer desarrollo, progreso y bienestar”, aseveró.

Agregó que bajo su conducción los protagonistas serán los jóvenes y las mujeres. Dijo además que su fórmula de éxito será la disciplina política, dedicación y organización. Prometió conquistar la intendencia de Ñemby y 120 intendencias para el PLRA de los 263 distritos en todo el país.

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