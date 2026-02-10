Dionisio Amarilla adula a Santi Peña y adelanta que trabajará con él “cuando presida el PLRA”

El senador satélite cartista Dionisio Amarilla “felicitó” al gobierno de Santiago Peña por recular con un problema que el mismo cartismo generó, al intentar atropellar con el tratamiento en la fecha de la reforma de la Caja Fiscal.

Primeramente, empezó “cepillando” al ministro de Economía y Finanzas (MEF); Carlos Fernández Valdovinos por una reunión que mantuvieron con la senadora Noelia Cabrera Petters (PLRA, aliada cartista).

“Presidente (dirigiéndose el presidente del Congreso, Basilio ”Bachi" Núñez), apreciar y de sobremanera el gesto del ministro de Economía, quién nos recibió esta mañana con Noelia. A quién le pedimos también acompañar esta postergación", afirmó.

El legislador, conocido por afirmaciones que rozan la mitomanía, como cuando dijo haber sido llevado en “andas” cuando fue al Mercado 4, a la par de intentar atribuirse la responsabilidad de la reculada cartista, salameó a Santi Peña y expuso abiertamente su intención de ser un presidente servil al cartismo de llegar a presidir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Don Santiago Peña entendió cuando quien le habla le dijo: ‘Presidente, yo soy precandidato a presidente del PLRA. Voy a ganar las elecciones el próximo 7 de junio. Voy a seguir trabajando contigo para construir el Paraguay que nos merecemos todos los paraguayos. Vas a tener mi apoyo en los proyectos que significan hacer reformas profundas, pero no de esta manera, a los apurones", dijo.

Amarilla es uno de los cinco candidatos a presidente del PLRA que ayer inscribieron candidatura de cara las internas partidarias, que coincidirán con las próximas elecciones municipales.

El senador es también uno de los 4 senadores liberales echados por la Convención de su partido por ser funcionales al cartismo, pero que lograron luego ser restituidos en su afiliación por orden judicial.