Tras escandaloso festín de “Bachi”, diputados plantean freno a bonificaciones

Esta mañana, los diputados Hugo Meza (ANR, B - aliado cartista), Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), Raúl Benítez (Independiente) y la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) dieron entrada al proyecto de ley “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”.

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“Acá estuvimos junto a varios diputados de varios sectores de la Cámara de Diputados trabajando en un proyecto mucho más amplio, mucho más responsable, mucho más específico para enviar una señal fuerte desde la Cámara de Diputados, no de una reacción a una conducta inapropiada, sino de poder enviar un mensaje de austeridad", comenzó diciendo el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza tirándole un palo directo a “Bachi” Núñez.

Esto luego de que se pillara que el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez se autodesignó desde marzo del año pasado una “bonificación por responsabilidad” por G. 21 millones al mes, lo que le disparó su salario a G. 63 millones al mes.

Para colmo de los colmos, el propio ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos que es el que anunció que el Estado entraba en una “economía de guerra” y que había que ajustarse los cinturones, también cobró religiosamente mes a mes un millonario sobresueldo.

Luego de haber cobrado millones por mes y ser pillado e intentando lavarse el rostro, “Bachi” planteó a las apuradas también un supuesto proyecto de recortes, ante lo cual los legisladores consideran que su propuesta es más concreta y seria.

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Este proyecto de ley no solo corta con las bonificaciones, sino también otros gastos como bocaditos, regalos y toda “una serie de beneficios que irritan a la ciudadanía, sin descuidar el caso del catering a los enfermos para la alimentación de los hospitales, etcétera”, acotó Meza.

Puntualizó lo de no cortar con servicios básicos, ya que otras propuestas legislativas planteaban cortar de raíz todo, pero eso también afectaría servicios básicos en salud y educación.

Otros aspectos que enfatizó Meza fue que este proyecto también pretende abarcar a los tres poderes del Estado, a fin de que el ahorro sea considerable y con ello, analizar a donde redireccionar el dinero.

“Yo creo que hoy estamos -en términos del ministro de Economía- en una ‘economía de guerra’ y no solamente hay que ajustarse en un solo Poder del Estado, por el Ejecutivo, sino por el Legislativo y Poder Judicial”, insistió.

Bachi nos trata de “imbéciles”, dice Benítez

El diputado Raúl Benítez (Independiente), otro de los proponentes de la iniciativa también insistió en que su proyecto pretende recortes reales, y no es un mero intento de tratar de “imbécil” a la gente.

“Yo creo que el proyecto que presentó el presidente del Congreso -esto es una opinión personal mía- es como un salvavidas para el abuso que él cometió. O sea, él nos trata de imbéciles", dijo Benítez.

Fundamentó su apreciación agregando que “realmente nos trata de imbéciles porque él cobra G. 253 millones, autoadjudicándose en 1 año y después para salvar su pellejo, entre comillas, dice que vamos a presentar un proyecto que tengo que decir, era un papel higiénico".

Entre otros aspectos específicos de la propuesta de Diputados, Benítez destacó que también se plantea cortar con los famosos regalos e incluso publicidad estatal innecesaria (la que no sea para comunicar temas de interés general) y otros gastos escandalosos.

“También se eliminan las remuneraciones adicionales, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con ese famoso presentismo, que es una bola bárbara. Entonces, todo esto ya no se debería incluir, según este proyecto de ley, dentro del presupuesto general de gastos" a futuro, comentó.

Ahorro rondaría los US$ 25 millones, estima Espínola

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) mencionó que la inspiración de este proyecto fue el manejo durante la pandemia de Covid, y que entre los recortes se podrían ahorrar unos US$ 25 millones, que habría que direccionar a área de mayor necesidad como salud.

“En remuneraciones y bonificaciones, los recortes alcanzan US$ 6 millones. También en otro rubro a ser recortado es combustibles, donde se podría llegar a alcanzar US$ 12 millones de ahorro; y entre viáticos, pasajes de diversos ministerios podría alcanzar US$ 8 millones de dólares. Acá se estima de que puede haber un ahorro de más de US$ 20 o 25 millones de dólares al mes, que como dijo el diputado, podría ser destinado a un área sensible", dijo Espínola.

Aclaró que ni siquiera plantean cortar los viáticos al presidente Santiago Peña y al canciller Rubén Ramírez Lezcano, pero sí al resto de instituciones del Estado.

Los mismos pretendían el tratamiento en la fecha, pero de momento no se dio.