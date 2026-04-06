Adultos mayores urgen a Diputados fin de la discriminación y exigen aumento de pensión

Referentes organizados de los adultos mayores se reunieron hoy con el diputado colorado disidente Roberto González (ANR), quien impulsa proyectos similares para personas con discapacidad y otros sectores.

González dijo que si bien la ley habla de un pago automático, sin los infames “censos” politizados, no se aplica universalmente el acceso a la pensión al cumplirse los 65 años de edad.

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Indicó que actualmente no basta con tener 65 años de edad ya que el gobierno de turno prioriza a los más ancianos. Subrayó que las organizaciones denuncian que personas entre 65 y 69 años no cobran dichas pensiones por lo que están desesperados.

Recordó que se estableció presupuestariamente que solo 30.000 adultos mayores ingresarán cada año. “Entonces, ellos hacen el cálculo y dicen: “Vamos a esperar demasiado”. Especialmente, aquellos que están en la franja más joven”, señaló.

En segundo lugar, dijo que los referentes denuncian la retención de pago en forma arbitraria por parte del Ministerio pertinente. Citaron casos como viajes al exterior para tratamientos que, una vez registrados, el pago cesa.

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El parlamentario dijo que los adultos mayores también urgen un aumento porcentual al aumentarse el salario mínimo de forma automática.

El diputado prometió trabajar en estos reclamos y hacer pedidos de informes al Ministerio de Desarrollo Social.

Manifestaciones previas

La reunión se enmarca en las protestas que los miembros de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia realizan. Días atrás se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para denunciar discriminación en la inclusión automática por criterio de edad, de mayor a menor, según la ley, como también la falta de cobro de varios por parte de abuelitos. También exigieron un aumento en el monto de la pensión, que hoy alcanza G. 724.762.

Rojas respondió denuncias

Durante aquella jornada de protestas previas, Tadeo Rojas dijo que varios no pueden cobrar su pensión debido a la falta de presupuesto.

Según el propio ministro Tadeo Rojas, esto genera que el presupuesto asignado para este año del rubro sea de US$ 495 millones; sin embargo, aclaró que de incluir a todos los que tienen 65 años el mismo treparía a US$ 625 millones.

Señaló que con el presupuesto previsto para este ejercicio fiscal se incluye a 30.000 nuevos pensionados y en lo que va del año ya se concretaron 20.000. Además de que en total, según estimación del ministro, hay alrededor de 85.000 adultos mayores que cumplen los requisitos para el cobro de la pensión, pero siguen esperando disponibilidad presupuestaria.