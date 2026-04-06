Muerto el perro...: expulsión de Chaqueñito enfriaría interpelación a ministro Baruja

El pasado 20 de marzo tuvo entrada en Diputados el pedido de interpelación contra el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitad (MUVH), el cartista Juan Carlos Baruja, y mañana, por segunda vez consecutiva figura en el orden del día, pero con altas chances de ir al muere.

Lea más: ¿Posible denuncia penal? Estos son los cuestionamientos que indispusieron a Baruja

La semana pasada no llegó a ser tratado por falta de quorum, pero desde la bancada mayoritaria de Honor Colorado, entre ellos el diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC), adelantó que la decisión era no aprobar el pedido de interpelación, porque según ellos, todo ya estaba “aclarado”.

El caso por el cual Baruja es requerido por opositores para que respondan ante el pleno, es por la adjudicación de un departamento de carácter “social” del MUVH en el el edificio “Las Residentas I” de Luque a favor del entonces senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera.

Es contradictorio el argumento de los cartistas ya que tanto el argumento de Aguilera, coincidente con el del presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre fue el de la reprochabilidad “moral” a Chaqueñito, pero no a Baruja, que fue el que autorizó la adjudicación.

En el caso de enterrarse el pedido de interpelación, quedarán varias cosas sin respuestas, no solo vinculado al caso Chaqueñito, sino otras adjudicaciones similares cuestionada en el mismo edificio, como la de Venancio Delgado, hermano de la senadora aliada cartista Zenaida Delgado y Jorge Coscia, funcionario del MUVH y allegado a Baruja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso incluso habría provocado que Baruja sufriera un pico de presión durante una reunión con la mesa directiva de Diputados, el cual tuvo que abandonar abruptamente sin responder a los cuestionamiento, para ser asistido médicamente.

Sumando irregularidades, el propio MUVH determinó una vez que estalló el escándalo, que Chaqueñito no ocupaba el departamento, un requisito contractual que era causal de rescisión del contrato.

El cartismo ahora también pretendería dejar de embarrarse por el caso Chaqueñito, al cual le soltaron la mano la semana pasada, cuando fue expulsado tras la filtración de audios comprometedores que lo vincularían a un presunto caso de abuso de menores.

La defensa férrea a Baruja también se debe a que es uno de los potenciales precandidatos de Honor Colorado a vicepresidente de la República para el 2028.

Cartismo tiene mayoría para blindarlo

Para que prospere el pedido de interpelación se requiere de mayoría absoluta (41 votos) sin importar el total de presentes, número al que no llegan ni juntando a los opositores de diferentes partidos e independiente y colorado disidentes (Colorado Añeteté).

Puntualmente, la bancada de Honor Colorado posee 36 miembros, más los 8 de su bancada apéndice, la ANR - B (oficialista).

Dato no menor es que tras el escándalo, el presidente de la República, Santiago Peña respaldó a Baruja públicamente.