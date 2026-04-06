Sepa cuánto gastarán intendentes de Concepción y Amambay en proselitismo

El cartista Bernardo “Berni” Villalba, intendente de Concepción busca su reelección a pesar de sus múltiples denuncias, principalmente de nepotismo. El Partido Colorado llegó al poder municipal después de 26 años de manos de Villalba, pero el cambio no llegó como prometió el jefe comunal.

Según los datos el clan familiar instalado en la Municipalidad de Concepción le cuesta al contribuyente aproximadamente G. 91.450.000 por mes. La lista de beneficiados incluye desde hermanos, cuñados, sobrinos, primos y hasta la suegra del padre del intendente, el ex diputado Bernardo “Lalo” Villalba.

Según su declaración jurada dispondrá de G. 70 millones de sus ahorros, no tendrá movilidad, préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.

El hermano de la diputada cartista Virina Villanueva, Benigno Villanueva también busca su reelección en la Intendencia de San Alfredo.

El intendente prometió mucho, pero tampoco llegaron las mejoras a la ciudad. Según su declaración jurada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral dijo que invertirá G. 50 millones de sus ahorros en proselitismo. No recibirá contribuciones de terceros, donaciones o préstamos, según declaró.

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El otro cuestionado es Jorge Centurión (PLRA), intendente de Horqueta, quien busca su reelección en el cargo. Hace meses debido a despidos injustificados que hizo al llegar al poder la justicia le ordenó a pagar G. 642 millones en concepto de indemnizaciones que afectarán las arcas municipales.

Centurión declaró que posee G. 20 millones para hacer proselitismo de sus ahorros, no declaró préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.

En Amambay buscan su rekutú

El liberal Ronald Acevedo buscará seguir en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. El jefe comunal había renunciado a su cargo de gobernador para ocupar el cargo dejado por su hermano José Carlos Acevedo, asesinado en el 2022.

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Ronald declaró que tendrá G. 100 millones para proselitismo, de los cuales G. 50 millones son de sus ahorros y tendrá G. 50 millones proveniente de préstamo. No declaró donaciones, contribuciones de terceros o movilidad.

El cartista Sever Rodney Villalba buscará seguir por un periodo más como intendente de Capitán Bado. Su gestión es muy cuestionada por la falta de construcción de viviendas sociales prometidas y disputa frontal con la Junta Municipal. Según su declaración jurada dispone de G. 100 millones de sus ahorros para hacer proselitismo.

Villalba no declaró préstamos, donaciones, movilidad o contribuciones de terceros.

El cartista Pablino Arévalos busca su rekutú en el cargo de intendente de Zanja Pytã. Su gestión es muy cuestionada y a los ediles que denuncian la falta de transparencia municipal directamente no desembolsa sus dietas.

Según su declaración ante la Justicia Electoral dispondrá de G. 20 millones de sus ahorros para hacer proselitismo. No declaró préstamos, contribuciones de terceros o movilidad.