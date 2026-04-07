El TSJE pide a la EBY, feudo de Alliana, apoyo para trasladar máquinas de votos

Desde su Departamento de Comunicación, la Justicia Electoral informó que el ministro Jorge Enrique Bogarín González fue recibido por el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Federico Benítez (ANR, HC), a los efectos de coordinar la cobertura logística de cara al proceso electoral para las Elecciones Municipales de 2026. Esto implica puntualmente apoyo para trasladar las máquinas de votación, aparatos cuya proveedora, Comitia- MSA, está vinculada a exsocios de Santiago Peña.

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“El director de la EBY ha mostrado absoluta predisposición para colaborar con el despliegue y repliegue de las máquinas de votación”, explicó Bogarín. Añadió que ‘‘el objetivo final es que las Elecciones Internas Simultáneas y las Municipales salgan bien, y eso va a contribuir a consolidar la democracia y el estado de derecho en nuestro país”.

“Se necesita mucha infraestructura para el traslado de las máquinas de votación, queremos darle seguridad a la ciudadanía en todos los aspectos para que el proceso electoral sea limpio, claro y transparente”, finalizó el titular del TSJE.

Participaron de la reunión la directora de Gabinete de presidencia del TSJE, Rocío Frutos; el director de Administración y finanzas, Daniel Echagüe; el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo; y el jefe del Departamento Administrativo de la EBY, Ramón Solís.

Coto del vice

Si bien el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es el exdiputado y exgobernador de Ñeembucú Luis Benítez, el que tendría el poder real de facto es el vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, HC).

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Benítez no solo es parte del equipo político de Alliana, sino que, incluso, renunció a su banca para ceder el lugar a la esposa del vicepresidente, la actual diputada cartista Fabiana Souto de Alliana.

El vicepresidente de la República tiene además en un cargo, en la misma institución, a su primo Ricardo Rodrigo Torres Alliana.

En las elecciones generales 2023, el entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, Gral. de Ejército Oscar Arnaldo González, fue el encargado de supervisar los preparativos de seguridad que brindó las FF.AA. a la sede central de la Justicia Electoral, y así como la custodia de los móviles con maletines electorales y máquinas de votación en algunas zonas del país.

En dichas elecciones, los efectivos militares también estuvieron a cargo de la seguridad en los locales de votación con un importante despliegue de uniformados.