Fernandinos tienen siete aspirantes a reemplazar a Riveros

En dicha ciudad las principales quejas abordan las calles deterioradas, los autos abandonados, un servicio deficiente de recolección de basuras y la polución sonora entre otros.
El 7 de junio los partidos y sus afiliados podrán elegir a sus candidatos o formalizar a sus respectivos aspirantes. Las elecciones municipales se realizarán el 4 de octubre.
El candidato del oficialismo local es el concejal saliente y expresidente de la Junta Municipal Luis Fernando de Jesús Franco Vergara, hijo del exvicepresidente y exsenador Julio César “Yoyito” Franco.
El político tiene el respaldo del movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, para remplazar al intendente saliente Alcides Riveros, quien a su vez busca presidir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El otro aspirante liberal es Domingo Antonio Ocampos Pérez, protegido del senador liberocartista Dionisio Amarilla, líder del movimiento Diálogo Azul.
Su candidatura fue anunciada mientras todavía era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR), ente en que Amarilla tiene varios cupos incluyendo a su esposa. Por este motivo, Ocampos fue sumariado.
Por otro lado, una alianza opositora de partidos del “tercer espacio” respalda a la candidata Stela Silva Invernizzi quien se inscribió por el Partido País Solidario. La alianza que promociona su figura se denomina Alianza Despertar Ciudadano.
Colorados
Honor Colorado tiene dos candidatos inscriptos. Uno es Ariel Fabrizio Ojeda Aguilera, funcionario del Ministerio Público y exfuncionario de la SENAC. Ariel Ojeda es hermano del Director del Instituto Nacional de Estadística (INE) Iván Ojeda.
Otra candidata inscripta por Honor Colorado es la protegida del presidente del Senado Basilio “Bachi” Núñez, Concepción Elizabeth Giménez de Chamorro, más conocida como “Lizy Gimenez”, es concejal departamental de Central. Es madre Fátima Leticia Chamorro Giménez otra protegida de Bachi quien recibió aumentazos salariales en el Congreso.
Por su parte el movimiento Causa Republicana, que lidera la senadora Lilian Samaniego (ANR) tiene como candidato a Oscar Sabino Aquino Martínez, funcionario de la Comuna local con habituales comisionamientos a Salud Pública.
El último candidato colorado es Milciades José Sanabria Ayala, quien tiene el respaldo del movimiento Colorado Añetete liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez y el aspirante a presidente Arnoldo Wiens.