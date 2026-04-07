Proyecto de ley plantea que suplentes vuelvan a jurar cada vez que asuman cargos

La arquitecta Lucía Mendoza del Partido Cruzada Nacional (CN) volverá a jurar mañana por decisión de la mesa directiva y líderes de bancada.

El proyecto de ley que obliga a jurar a los suplentes cada vez que sean reincorporados tendrá entrada oficial mañana y será girado a las comisiones asesoras del Senado, esto sumado a que la iniciativa cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Actualmente, el artículo 163 regula la sustitución de miembros titulares en cuerpos colegiados -como el Congreso- en casos de renuncia, muerte, inhabilidad o permiso. Sin embargo, no establece de forma expresa cómo debe formalizarse la incorporación de suplentes, especialmente en casos temporales o reiterados, según senadores del cartismo y miembros de la Mesa Directiva.

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La propuesta introduce dos puntos clave: el Juramento obligatorio en cada incorporación temporal y un nuevo juramento en cada reincorporación del suplente.

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Esto significa que un legislador suplente deberá volver a jurar cada vez que sea convocado, sin importar si ya ocupó el cargo previamente.

En la exposición de motivos, los proyectistas señalan que la modificación busca evitar vacíos legales en la incorporación de suplentes, garantizar la validez de cada asunción al cargo, unificar criterios en todos los cuerpos colegiados y reforzar el carácter solemne del juramento

También se menciona que cada ingreso al cargo constituye una convocatoria distinta, por lo que debe formalizarse con el mismo nivel de exigencia.

Además, se destaca que el juramento no es solo un trámite, sino un acto que vincula al legislador con sus deberes constitucionales y éticos, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

El proyecto no modifica el sistema de reemplazo de titulares, que seguirá respetando el orden de prelación de suplentes. Sin embargo, introduce un requisito formal para el caso de los suplentes.

La modificación establece que: “En el acto de incorporación del suplente de forma temporal a la titularidad (...) deberá prestar el juramento de rigor (...) El suplente que vuelva a reincorporarse deberá nuevamente prestar el juramento de rigor”.