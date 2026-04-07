Senadora Ovelar alerta sobre “negocio infame” en carreras de Medicina en zonas fronterizas

La legisladora reveló datos alarmantes sobre el crecimiento descontrolado de matrículas en universidades privadas. Según indicó, solo este año, una facultad en Ciudad del Este habría inscrito 800 estudiantes en el primer año de Medicina, lo que evidencia, a su criterio, condiciones inadecuadas para la enseñanza.

“No se puede formar médicos en esas condiciones. Están llegando a niveles escandalosos, con alumnos hasta por las paredes”, cuestionó.

Ovelar también denunció la existencia de una “narrativa organizada” por parte de asociaciones vinculadas a universidades privadas que buscan presentar este crecimiento como beneficioso para el país, pese a las críticas del sector académico.

Preocupación de la Academia Paraguaya de Medicina

La senadora señaló que la Academia Paraguaya de Medicina le manifestó su inquietud ante el impacto que esta situación podría tener en la reputación internacional del país.

De acuerdo con Ovelar, miembros de la academia advirtieron que el prestigio construido durante años en países como Brasil y Argentina podría verse gravemente afectado en menos de una década.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Conflicto por Medicina: Cones dice que no cambiará resolución que habilita más carreras

“Lo que nos costó construir como imagen respetable puede quedar por el suelo”, lamentó, citando a quienes le habían expresado su preocupación.

Pedido de informes al CONES será tratado en el Senado

En este contexto, la Cámara de Senadores analizará este miércoles, en sesión ordinaria prevista para las 9:00, un proyecto de resolución que solicita informes al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

La iniciativa fue presentada por Ovelar junto a otros legisladores y apunta a esclarecer la habilitación de una nueva carrera de Medicina en Pedro Juan Caballero, donde ya existirían al menos diez facultades en funcionamiento.

El proyecto solicita detalles sobre:

Criterios técnicos y demográficos utilizados para autorizar nuevas carreras en zonas con alta concentración de oferta.

Disponibilidad real de hospitales y centros de salud para prácticas clínicas.

Fundamentos de habilitaciones provisorias , que podrían afectar a estudiantes en caso de cierre.

Metodología de evaluación y control de calidad aplicada por el organismo.

Además, se establece un plazo de 15 días hábiles para la remisión del informe al Senado, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional.