Sole Núñez promete revitalizar mercados municipales zonales

En el marco de su campaña electoral, Soledad Núñez visitó el Mercado Municipal N° 9, ubicado en el barrio Carlos Antonio López. En el sitio constató el estado de abandono, precariedad y desaprovechamiento en el que se encuentra este espacio que debería ser clave para la comunidad, según indicaron en un comunicado tras el encuentro.

Núñez estuvo acompañada por la concejala y candidata a la Junta Municipal Fiorella Forestieri (PLRA, Nuevo Liberalismo); y los aspirantes a ediles Dr. Pedro Mayor Martínez (inscripto en la lista del PRF), y la exconcejala Gladis Fisher (inscripta dentro de la lista del PFA).

La comitiva recorrió las instalaciones del mercado y dialogó con las trabajadoras que aún sostienen la actividad, principalmente cocineras que continúan ofreciendo sus servicios.

“El estado del mercado refleja el abandono general en el que se encuentra nuestra ciudad. Este lugar, que debería ser un motor de desarrollo barrial, hoy está relegado y desaprovechado”, expresó Núñez.

La candidata remarcó la importancia estratégica de los mercados municipales como espacios fundamentales para el fortalecimiento de la economía local.

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“Los mercados zonales no son solo puntos de venta: son centros de encuentro comunitario, de generación de empleo, de impulso a pequeños productores y emprendedores, y de acceso a alimentos frescos y de calidad. Cuando funcionan bien, dinamizan los barrios y mejoran la calidad de vida de las familias”, afirmó.

Prometió revitalización

En ese sentido, Núñez prometió impulsar un plan integral de revitalización de los mercados municipales de Asunción, con foco en infraestructura, condiciones sanitarias, seguridad, promoción comercial y articulación con productores locales.

“Vamos a recuperar estos espacios para la gente. Asunción necesita volver a poner en valor lo que ya tiene, pero que hoy está olvidado. Los mercados pueden y deben ser protagonistas de una ciudad más viva, más justa y con más oportunidades”, concluyó.