“Bienvenidos al barco”: Benítez celebra que cartistas “Vieron la luz” y los sobres de Peña

El diputado opositor Raúl Benítez celebró que finalmente algunos cartistas del primer anillo, como el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América y senador cartista con permiso, Gustavo Leite, el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el senador cartista y médico de HC, Antonio “Tony” Barrios se hayan “dado cuenta” de que en este gobierno de Santiago Peña “hay corrupción y negociados”.

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“Bienvenidos al barco, les estábamos esperando y hay un montón de sillas libres para gente que quería denunciar las coimas que nosotros denunciamos desde el comienzo de este gobierno. Ahora, le instamos a ustedes que forman parte del primer anillo de Horacio Cartes a que digan los nombres, los montos y como se factura", invitó Benítez.

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El diputado opositor en lo único que difirió con Leite es que este dijo que en el gobierno de Horacio Cartes “no había ni olor a coima”, lo cual considera mentira. Lo que sí hizo este gobierno es aumentarlo considerablemente, sostuvo.

“Nunca se acabó y creo que lo que sí ocurrió en este gobierno es que se prostituyó más otra vez, porque en este gobierno se tomaron decisiones desde el parlamento para generar esto negocios, por ejemplo: Hambre Cero, que es uno de los proyectos que más ‘sobres’ genera", acusó.

El mismo hizo referencia a los “Sobres del Poder”, el caso donde una exfuncionaria de servicio de Peña, Luz Maribel Candado, denunció haber encontrado al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno en el quincho de Mburuvicha Roga, fruto de presuntos “sobornos”.

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No obstante, Benítez mencionó que ese apenas es uno de los casos denunciados hace tiempo por los opositores, y que hoy Leite lo termina por ratificar.

“Siempre hubo corrupción, pero evidentemente lo que demuestra es lo que siempre se denunció de este gobierno, los proyectos grandes: Hambre Cero, los Pupitres (chinos), compra de ambulancias, etc. O sea, todos los hechos y grandes negocios de este gobierno junto con el tema de los sobres (con dinero en efectivo en Mburuvicha Roga) llevaron siempre a la deducción lógica: que acá siempre existen las coimas, hubo sobres, acá corre dinero bajo la mesa para participar de los negocios con el Estado", afirmó.

Pide no “tirar la piedra y esconder la mano”

Pese a la confesión de Leite, el diputado Benítez le solicitó que denuncie formalmente estos pedidos de coima, a fin de quede como algo serio y no solo como un posible apriete e intento de quedarse él con el “negocio”.

“Leite tira la piedra y esconde la mano. Yo por ejemplo puedo decir: para mi el presidente es un coimero. Ahora me gustaría él, que como forma parte de Honor Colorado, pueda brindar información clara sobre el destino y origen de esas coima a fin de sacar la denuncia el ámbito político”, de los contrario, “parece más un internismo sobre quién se va a quedar con la coima más que la denuncia sobre la coima”, sostuvo.