¿Celos de Leite a Santi por “churro”? mientras Meza defiende al gabinete sin “arcángeles y querubines”

El diputado Hugo Meza (ANR, B) trató de poner el pecho a las balas por el gobierno de Santiago Peña, que empezaron con las críticas del embajador paraguayo en los Estados Unidos de América y senador cartista con permiso, Gustavo Leite, pero a las que luego se sumaron el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos y el senador cartista y médico personal de Horacio Cartes, Antonio “Tony” Barrios.

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Meza intentó restarle relevancia a la acusación de Leite y otros cartistas rabiosos, de que en el gobierno de que este gobierno de Peña está impregnado con “olor a coima”, denuncias que el embajador atribuyó a “empresarios”.

“Pero me parece que las declaraciones desde la rimbombancia para ser tapa de diario nomás no contribuye mucho a la gestión de gobierno y mucho menos para la permanencia del Partido Colorado”, cuestionó Meza.

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En su intento de diluir las graves acusaciones de Leite y otros, Meza también pidió al embajador ser “responsable” y que denuncie formalmente estos pedidos, a fin de que se tomen cartas en el asunto.

“A mi me gustaría saber con nombre y apellido de esos empresarios o esas empresas que han sido víctimas en este gobierno de pedido de coima, eso le haría más responsable a él y le daría luz al gobierno para cortar de raíz si hubiese esa práctica y para la justicia que hiciese su trabajo", sostuvo Meza.

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Acotó que cree que “hay que ser responsables nomas en decir en que momento quienes son las personas, porque evidentemente él (Leite) tiene una información privilegiada”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si entonces pondría las manos en el fuego por el gabinete de Peña, se replegó ante serio temor de quemarse.

“Yo de ninguna manera voy abonar la tesis de que acá están gobernando arcángeles y querubines, absolutamente no es cierto, como todo gobierno, tanto del Partido Colorado y como de la oposición hay serios indicios de corrupción y malos manejos administrativos”, dijo.

¿Pelea por quién es más churro?

El diputado Hugo Meza también recordó que tanto el presidente de la República, Santiago Peña como Gustavo Leite fueron ministros del gobierno de Horacio Cartes, de Hacienda en el caso del primero y de Industria y Comercio en el segundo, y que habría celos de por medio.

“No es la primera vez que hace declaraciones bastante críticas. No hay que olvidarse que ambos (Peña y Leite) fueron ministros de Cartes. Creo que nunca luego tuvieron una buena relación, porque los dos se sienten o creen ser muy inteligentes, solamente creo que creo que Santi es mas churro por eso hay un complejo ahí entre ellos", afirmó Meza.

Finalmente dijo ver con buenos ojos que Peña esté haciendo cambios en su gabinete y que esperan empezar a ver mejores resultados en este segundo tiempo de gobierno.