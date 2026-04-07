Leite critica a Fernández V. y dice que en Gobierno de HC “no había ni olor a coima”

Según el embajador y exministro del MIC, Gustavo Leite, el anuncio de “economía de guerra” por parte del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, “fue un balde de agua fría”.

“Todos sospechábamos que Fernández Valdovinos estaba chuleando la pregunta de cuánto lo que se le debe a los proveedores”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que cuando él aún formaba parte del Congreso -actualmente senador con permiso-, en octubre del 2023 se había dado un crédito especial de 600 millones de dólares para una “deuda cero” por parte del Gobierno.

“¿Qué hizo el ministro para aumentar la deuda? Se dejó en cero. Él era un personaje y una persona a la vez un poco polémico, un poco soberbio y nunca abrió mano a la información“, señaló.

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Mensaje de “mini crisis”

Como parte de sus declaraciones, el cartista señaló que se dio un “mensaje interno de que estamos en una mini crisis”, aunque en realidad se acerca un “tsunami”.

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Esta condición sería causada por algo de lo que “no tenemos la culpa y no tenemos nada que ver”: el precio del combustible y el estrecho de Ormuz.

“Estamos desfasados por 2.500 guaraníes por litro el diésel; el litro a 9.000 y va a llegar. No hay forma de que Paraguay pueda decir a Irán ‘abrí el estrecho... somos tomadores de precio’”, precisó.

Por esto subrayó que el futuro titular de Economía y Finanzas tomará el cargo con 1.400 millones de dólares de deuda y también en riesgo de que las empresas paraguayas sigan existiendo. “Un trabajo apasionante, desafiante, pero no quiero estar en sus zapatos”, reconoció.

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“No había olor a coima” con HC

Leite también alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

En referencia a su líder, Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, aseguró que se encuentra bien de salud y expuso a la 1020 AM sobre que “el quincho ordena tal cosa es totalmente bola“, en referencia a las reuniones en la casa de HC.

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