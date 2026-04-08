Antonio Barrios admite preocupación en el cartismo por deudas y falta de medicamentos

Durante una entrevista, el senador Antonio Barrios (ANR, HC) admitió que el gobierno del presidente Santiago Peña enfrenta dificultades relacionadas con compromisos pendientes con farmacéuticas y empresas vialeras.

“El problema de las deudas con las farmacéuticas y los vialeros nos preocupa, porque hoy los hospitales están resentidos”, sostuvo.

El legislador alertó que la falta de pagos repercute directamente en la provisión de medicamentos, generando un escenario crítico para la ciudadanía.

“Hay una baja en la provisión de medicamentos y eso sí afecta a la población”, afirmó, aunque aseguró que Peña está interviniendo personalmente para encontrar una solución rápida.

Cartes no viajará a Brasil y su estado de salud es “muy bueno”

En medio de versiones sobre un eventual traslado al exterior, Barrios descartó que el expresidente Horacio Cartes -quien fue internado en terapia intensiva el 26 de febrero tras una crisis convulsiva y una implantación de marcapasos- tenga previsto viajar a Brasil por motivos de salud.

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“No está previsto viajar a ningún lado”, enfatizó.

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El senador, quien fue médico de cabecera de Cartes incluso antes de su presidencia, aseguró que su estado actual es positivo: “Está muy bien, con una recuperación que incluso sorprende”.

No obstante, admitió que el líder del movimiento se encuentra preocupado por la situación del país, especialmente por los problemas en la gestión.

Niegan quiebre en Honor Colorado

Barrios fue categórico al rechazar versiones de una fractura interna dentro del cartismo. “No existe absolutamente ningún quiebre”, afirmó, insistiendo en que hay “armonía total” entre el presidente, el vicepresidente y los referentes del movimiento.

Consultado sobre versiones de tensiones internas y críticas al gabinete, reiteró que las diferencias son normales, pero no configuran una crisis política.

El senador comparó la administración actual con la gestión de Cartes, señalando que existen diferencias en la conducción.

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“En el gobierno de Cartes había más disciplina. Hoy es un gobierno más abierto y dialogador”, explicó, descartando que eso implique falta de liderazgo por parte de Peña.

También atribuyó parte de la crisis a la expansión del sistema sanitario, mencionando la apertura de nuevos hospitales que incrementaron la demanda de insumos.

Alliana, el candidato del cartismo

Barrios ratificó al vicepresidente Pedro Alliana como el principal precandidato presidencial del movimiento Honor Colorado. “Para mí es el único candidato”, sostuvo.

En contrapartida, cuestionó la eventual candidatura del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, a quien calificó como “muy joven” y “muy verde” para aspirar a la Presidencia.

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Sobre las declaraciones del senador con permiso y actual embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Gustavo Leite, quien habló de presuntas irregularidades en el gobierno, Barrios evitó profundizar, aunque reconoció que en la era Cartes existía mayor control interno.

Finalmente, defendió el mecanismo de encuestas para definir candidaturas, recordando que fue el mismo sistema que llevó a Peña a la Presidencia.