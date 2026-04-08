Elecciones 2028: Centurión alerta que Peña será una “carga” para el Partido Colorado

El diputado colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Añeteté) se mostró más preocupado que sorprendido por la denuncias de cercanos al presidente del Partido, Horacio Cartes, que dieron a entender que en este gobierno de Santiago Peña se maneja en base a “coimas”, ya que ellos hace tiempo vienen criticando esta administración.

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Sin embargo, remarcó que no deja de alertarles que cada vez se está peor, al punto incluso de llegar a arriesgar las chances del Partido Colorado en 2028, ya que cree “que este gobierno va a terminar siendo uno de los gobiernos más corruptos de toda la transición democrática”.

“Hoy vemos corrupción por todos lados, y además de eso, nos extraña mucho la posición del presidente de la República, esa posición de llegar al extremo de manifestaciones públicas para que llegue a tomar las decisiones correctivas, cuando ya estamos llegando al tercer año de mandato, que es el declive de un gobierno”, comenzó mencionando Centurión.

Para el colorado disidente, lo más grave es que el gobierno de Peña no solo destaca negativamente por una corrupción rampante, sino también por una inoperancia extrema, con falencias graves en materia de salud, obras públicas, educación, y sobre todo en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS).

En tal sentido, sostuvo que lo peor es que Peña se está encaminando a su salida del poder, por lo que es el Partido Colorado el que tendrá que lidiar con las consecuencias de una deplorable gestión.

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“Está es una carga que evidentemente va a tener que sostener el Partido Colorado. Estamos hablando de un presidente Colorado, todos trabajamos por él después de las internas partirias”, recordó Centurión, temiendo que a ellos, pese a ser disidentes, igual le pase factura la gestión de Peña.

En esta línea, dijo coincidir completamente con el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, que le advirtió a Peña de que la “soberbia es la víspera de la caída”.

Finalmente valoró que los cartistas empiecen a pronunciarse contra el Gobierno, aunque creen que lo hacen forzados por la pésima gestión de Peña.

“Uno escucha las voces del propio oficialismo, de gente muy cercana a la elite del movimiento Honor Colorado, manifestarse con críticas muy ácidas hacia el presidente Santiago Peña. Estas son señales claras de que el descontento no es solamente a nivel disidente, a nivel oposición, a nivel ciudadano, sino internamente", dijo.