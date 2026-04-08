Kobylansky amenaza con demanda y Celeste lo compara con una mosca

El senador Walter Kobylansky (Cruzada Nacional) durante la sesión manifestó su molestia por los dichos de su colega Celeste Amarilla (PLRA), quién la semana pasada había afirmado que el payista había financiado la campaña política de varias personas con procesos judiciales o pedófilos.

Amarilla había indicado que Kobylansky financió la campaña de Rafael “mbururú” Esquivel, quien está condenado por abuso sexual de menores y también de Javier “Chaqueñito” Vera, quien fue expulsado del Senado por el escándalo de los audios en donde aparentemente solicitaba a un menor virgen como moneda de cambio.

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“La senadora vive de calumnias y yo me sentí calumniado, es una falta de respeto hacia mi persona. Ella acusa a todos con arrogancia. Ella es la examinadora de todos nosotros, examinadora y nos trata a todos de pichuchos”, dijo el senador Kobylansky.

El parlamentario indicó que Celeste Amarilla no tiene argumentos, pero acusa a todos.

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Cuestionó también su estilo de vestir y su modo de andar por el Senado, hasta sus publicaciones en redes sociales.

“Yo no vengo a decirle a ella que no tiene capacidad. Ella no tiene argumentos; la última vez que se comunicó con sus seguidores le recomendó que se corten los pantalones a las mujeres. No tiene derecho a cuestionarnos”, dijo el payista.

Además presentó un audiovisual en plenaria en donde le recordó su suspensión en su época de diputada cuando indicó que muchos colegas estaban financiando su campaña con plata sucia. Al finalizar el material audiovisual, el senador indicó que se verán en el juzgado y dejó a entender que demandaría a Celeste Amarilla.

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En respuesta, la senadora Celeste Amarilla embozó una sonrisa burlesca y agregó en latín “Aquila non capit muscas”, que en español significa que un “águila no caza moscas”.

“Aquila non capit muscas, en latín, qué es otro idioma que hablo, lo que significa que el águila no caza moscas. Yo me he peleado con gente más importante, con más peso y me da medio pena pelearme con gente que no tiene votos”, dijo la senadora Amarilla en respuesta.

Dijo que le tiene sin cuidado la amenaza de Kobylansky y acto seguido prefirió seguir hablando sobre la situación académica del senador Hernán Rivas (ANR-HC) y la amenaza a la fiscal Patricia Sánchez.