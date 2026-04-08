Video: Celeste Amarilla insta a fiscala Sánchez a denunciar amenazas de senador

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) pidió a la fiscala Patricia Sánchez que haga pública la identidad del senador que la habría amenazado, asegurando respaldo político en caso de que decida avanzar.

“Anímese fiscal, muchas veces la verdad da seguridad. Mi voz va a estar siempre para protegerle”, expresó.

La legisladora señaló que este tipo de situaciones reflejan un clima de presión e impunidad que, a su criterio, debe ser enfrentado con transparencia.

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Durante su discurso, Amarilla apuntó directamente contra el senador Hernán David Rivas (ANR, HC), a quien acusó de representar “el mayor bochorno” actual dentro del cartismo y del Partido Colorado.

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Cuestionó su formación académica y cuestionó las presuntas amenazas a la fiscala. “¿Qué es lo que vamos a hacer contigo?”, lanzó, en tono crítico, exigiendo su salida del Senado.

Críticas al cartismo y denuncias de corrupción

La senadora también hizo referencia a declaraciones del legislador Gustavo Leite, quien había insinuado la existencia de coimas en el actual gobierno.

Amarilla ironizó sobre sus dichos y sostuvo que las sospechas de corrupción no son nuevas, alcanzando incluso administraciones anteriores. “Desde lejos se olía la coima”, disparó, en alusión a la gestión del expresidente Horacio Cartes.

La legisladora también afirmó que el Parlamento atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes. “Ya casi no nos queda prestigio ante la ciudadanía”, lamentó.

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Enumeró una serie de escándalos recientes, incluyendo la expulsión de Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), y criticó la presencia de legisladores suplentes sin respaldo electoral.

Amarilla también mencionó críticas provenientes del sector privado, aludiendo al titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, quien cuestionó iniciativas legislativas por considerarlas ineficientes.

Según la senadora, estas posturas reflejan la falta de respeto hacia el Congreso, producto del contexto político actual.

Llamado al oficialismo a “poner orden”

Finalmente, Amarilla instó al cartismo a ordenar sus filas y asumir responsabilidad por la crisis institucional. “Pongan orden en su movimiento y en su partido”, reclamó.

Afirmó que, si bien el desprestigio es compartido, el oficialismo “se está acusando solo” con sus propias declaraciones y conflictos internos.