Video: Nakayama fulmina a Hernán Rivas: “Debe retirarse del Senado, esto fue una estafa”

El senador Eduardo Nakayama (independiente) comparó el caso con el del exsenador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), señalando que ambos dejaron de ser situaciones anecdóticas para convertirse en hechos graves.

“Hay momentos en los que la cuestión deja de ser simpática y pasa a un ámbito criminal”, afirmó.

Según el legislador, el escándalo en torno a Rivas “ha escandalizado a toda la sociedad paraguaya” por afectar principios básicos como la meritocracia.

El senador aclaró que la Constitución no exige título universitario para ocupar una banca, pero remarcó que el problema radica en la presunta falsedad del documento.

Lea más: Fiscala del caso Hernán Rivas denuncia amedrentamiento

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Vos no tenés problema en sentarte acá sin ser profesional, pero esto es otra cosa”, sostuvo. Luego fue tajante: “Esto ha sido una estafa”.

Acusaciones de presión a la Fiscalía

Nakayama también cuestionó la existencia de amenazas indirectas a la fiscala de la causa para evitar que el caso avance. Instó públicamente a la fiscala Patricia Sánchez -quien investigó a Rivas- a formalizar la denuncia y a identificar al responsable.

“Es gravísimo que un senador haya incurrido en coacción y tráfico de influencias”, advirtió.

El legislador cuestionó el sobreseimiento basado en la prescripción, calificándolo como un “absurdo jurídico”. “¿Por prescripción ahora vamos a tener médicos o ingenieros sin haber pisado un aula?”, ironizó.

Además, criticó a los camaristas que intervinieron en el caso, denunciando falta de independencia judicial y sometimiento al poder político.

“Nos tratan de pelotudos”

En uno de los momentos más encendidos, Nakayama acusó a Rivas de faltar el respeto al Congreso y a la ciudadanía.

“No nos vayan a tomar como pelotudos”, lanzó.

Recordó que muchos legisladores realizaron años de estudio para obtener sus títulos, en contraste con la situación cuestionada de su colega.

Lea más: Hernán Rivas es sobreseído de causa por presunto uso de título falso de abogado

Nakayama incluso desafió a Rivas a demostrar sus conocimientos jurídicos, mencionando conceptos básicos del derecho. “Vení y mostranos tu talento en el derecho”, ironizó.

“Es una vergüenza para el Senado”

Finalmente, el senador sostuvo que la permanencia de Rivas daña gravemente la imagen institucional. “Es una vergüenza que este muchacho siga en esta Cámara”, afirmó y concluyó con un pedido directo:“Hernán Rivas tiene que terminar su vida en el Senado y se tiene que retirar”.