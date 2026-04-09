El karma de Chaqueñito persigue a Baruja y pone en duda credibilidad de Che Róga Porã

La renuncia de Javier “Chaqueñito” Vera a la adjudicación de un apartamento en Luque financiado por el Ministerio de Urbanismo, cuyo titular es Juan Carlos Baruja y su posterior expulsión del Congreso Nacional, no pararon los cuestionamientos hacia el vergonzoso direccionamiento de obras sociales a personas allegadas al poder.

Este hecho sobre todo afectó la credibilidad que la gente tenía al programa Che Róga Porã, que contaba con mucha aceptación, principalmente por que acercaba el “sueño de la casa propia” al sector más pobre.

Sin embargo, Juan Carlos Baruja prostituyó el programa para adjudicar viviendas sociales a su secretario privado, a familiares de la senadora Zenaida Delgado (ANR-HC) y al ahora exsenador Javier “Chaqueñito” Vera y esto generó molestia ciudadana.

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“Che Róga Porã 2.0 se posiciona en Luque, la ciudad del auge inmobiliario. Este programa es una realidad gracias a la visión del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana”, postearon en las redes oficiales del Ministerio de Urbanismo y los comentarios de repudio no se hicieron esperar.

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La gran mayoría de los internautas ponen en duda de que los beneficiarios sean personas “comunes”, y aseguran que las adjudicaciones están nuevamente direccionadas.

“Karú Porã para Baruja”, escribió un internauta, es decir “tragada de Baruja” en el coloquial guaraní al referirse a un eventual negociado. “Para funcionarios públicos”, dijo otro.

“Para Chaqueñito y compañía no más”, escribió otro usuario de las redes sociales. Otro fue más directo y trató de ratas a las autoridades del gobierno.

“Ratas partidas, hacen mansiones a costilla del pueblo para los amigos de ustedes”, y así la indignación va subiendo de tono mientras en el Congreso Nacional los cartistas y sus aliados siguen protegiendo y ni siguiera aceptan una interpelación al ministro Baruja.

En tanto que, el presidente Santiago Peña antes que escuchar los reclamos ciudadanos culpa a la prensa por no “promocionar la entrega de viviendas sociales”.

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Proselitismo con obras

Sin embargo, pese a los cuestionamientos ciudadanos los cartistas siguen haciendo proselitismo con las obras financiadas con dinero de los contribuyentes y con préstamos.

En la entrega de viviendas en Luque, una vez más apareció el pre candidato a intendente cartista Diego Candia, actual diputado, y el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), quien es su padrino político.

“En Luque, el acceso a la casa propia sigue avanzando con Che Róga Porã 2.0. El ministro Juan Carlos Baruja entregó las llaves de sus departamentos a dos nuevos propietarios. El acto de entrega contó con la presencia del intendente Carlos Echeverría, el diputado Diego Candia (..)“, reza parte del posteo oficial del Ministerio.

También en redes sociales Diego Candia usurpó las obras sociales para posicionar su figura en su carrera por la intendencia luqueña.

“Hoy no solo entregamos viviendas, entregamos tranquilidad, dignidad y esperanza (...) Estos momentos nos recuerdan por qué vale la pena seguir trabajando: por la gente, por su bienestar y por un país más justo e inclusivo”, escribió Diego Candia en su página proselitista.