La suma que le costó al contribuyente tener a Chaqueñito como senador

El destituido Javier “Chaqueñito” Vera, con más escándalos mediáticos que producción parlamentaria, recibió desde agosto del 2023 hasta la fecha un poco más de G. 1.153 millones en concepto de dieta, aguinaldo y otros privilegios como senador.

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A esta cifra se debe descontar sus aportes a la caja jubilatoria vip del que gozan los parlamentarios, aunque una parte de ese dinero puede embolsillarse nuevamente teniendo en cuenta que puede solicitar el reembolso.

Según los datos de agosto a diciembre del 2023 percibió G. 197 millones, durante todo el 2024 se embolsilló G. 426 millones, en el 2025 recibió G. 417 millones teniendo en cuenta que fue suspendido por dos meses sin goce de sueldo y por último de enero a marzo del presente año recibió G. 113 millones.

Más escándalos que productividad

En contraste solo presentó tres proyectos de leyes propios, el primero fue en abril del 2025, casi dos años después de ocupar su banca.

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Sin embargo, tuvo muchos escándalos mediáticos, entre ellos la supuesta repartija de dinero de la donación de Taiwán, que le costó la banca a la senadora Norma “Yaminal Aquino (ANR-HC) y a Vera una suspensión de dos meses.

En esos audios Chaqueñito también hablaba que cobraba por “vehículos fantasmas” en la Itaipú Binacional, donde citó al cartista Justo Zacarías y el supuesto pago de “US$ 20.000 por voto”, por el cual fue denunciado, pero que el Ministerio Público sigue sin avanzar en la investigación.

Antes tuvo la filtración de videos de tinte sexual, en donde denunció ser víctima de sextorsión.

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Además del maltrato que el ahora ex senador hizo a una funcionaria parlamentaria indígena, el envió de carne podrida a comunidades nativas del Chaco y la supuesta donación de calzados y abrigos a nativos, que resultaron una mentira.

Sus últimos escándalos, la adjudicación de un apartamento del Ministerio de Urbanismo en Luque que salpicaba al ministro Juan Carlos Baruja, al que luego renunció y por el cual se solicitó su perdida de investidura, pero fue salvado por el cartismo y sus aliados.

Y “la gota que llenó el vaso” como argumentaron su antiguos defensores cartistas fue los audios en donde supuestamente pide mantener relaciones sexuales con un menor virgen como “moneda de cambio”.

Javier Vera firmó en 17 proyectos de ley en su paso por el Congreso Nacional, sin embargo, su producción propia fue solo tres en los demás solo “estampó su firma” .

Se trata del proyecto de ley de “Formalización y protección del comercio ambulante, del proyecto de ley de ”Banco Nacional de Voces, Rostros y ADN para la prevención y resolución de crímenes y del proyecto de ley “De formación de Hospitales veterinarios en las cabeceras departamentales.