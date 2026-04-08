Peña arremetió contra la prensa y elogió al cuestionado Baruja

Hoy el presidente de la República, Santiago Peña, resaltó la entrega de llaves de las viviendas sociales a miembros de la comunidad indígena Tarumandy’i, a la que entregaron 31 casas, cuando debían ser 39, según denunciaron los nativos.

Sin embargo, Peña sostuvo que de cada cuatro viviendas entregadas durante los dos años y medio de su gobierno, una ha ido para los pueblos originarios.

Fue en ese momento en el que arremetió contra la prensa, criticando de que este tipo de noticias no estaría en el foco de los grandes medios de comunicación, algo que ya es reiterativo por parte del mandatario.

“Muchas veces ese símbolo, ese mensaje no va a capturar la atención de los grandes medios de comunicación, no va a estar en los titulares de los diarios, no va a estar en el noticiero probablemente, pero ustedes saben, como lo saben las más de 44.000 familias en toda la República del Paraguay que han recibido una llave, esa llave, que es un futuro mejor. Muchas de estas políticas públicas, muchas de estas acciones, que buscan mejorar la calidad de vida de muchos paraguayos, muchas veces quieren pasar desapercibidas, muchas veces no quieren ser reconocidas”, afirmó.

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Peña elogió al cuestionado Baruja

En marzo último se dio a conocer la adjudicación de viviendas sociales del MUVH al senador Javier “Chaqueñito” Vera, a un hermano y un sobrino de la senadora Zenaida Delgado y al secretario privado del propio ministro Juan Carlos Baruja, Jorge Daniel Coscia.

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Esto generó la indignación ciudadana, ya que varios de los adjudicados cuentan con salarios que superan el establecido en el reglamento de la propia institución.

Pese a esto, Santiago Peña elogió hoy a Baruja, al asegurar que es un ministro “guapo”.

“Yo no voy a descansar ni un solo día. Y estoy seguro que voy a cumplir porque tengo a mi lado a un ministro guapo, trabajador, incansable, Juan Carlos Barruja. Un gran paraguayo, un gran paraguayo”, aseguró.