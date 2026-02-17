Seis colorados pugnarán por ser intendente de Ciudad del Este

Seis fueron los colorados inscriptos para participar de las internas municipales el próximo 7 de junio, donde se definirá al candidato que representará a la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la disputa por la Intendencia Municipal, que hoy está en manos de Daniel Mujica (YoCreo), quien irá por su reelección.

Lea más: ¿De cuánto es el presupuesto que administrará el nuevo intendente de Ciudad del Este?

Los pre candidatos inscriptos en la ANR son: Magno Álvarez (Honor Colorado), quien es el candidato del equipo del Clan Zacarías; Rigoberto Chamorro (Honor Colorado), quien tiene respaldo de gobernador de Alto Paraná César “Landy” Torres y la diputada Liz Acosta.

También están en carrera Gustavo Ovelar (Colorado Añetete), liderado por el ex presidente Mario Abdo Benítez, Richar Alfonso (Fuerza Republicana), cuyo líder es el ex vice presidente Hugo Velázquez, Delio Fernández (Avanza Colorado) y Jorge Cabrera (Causa Republicana), cuya líder es la senadora Lilian Samaniego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras el Partido Colorado se divide en Ciudad del Este, donde en las elecciones complementarias su candidato Roberto González Vaezquen perdió estrepitosamente, en el sector oficialista Daniel Mujica, confirmó que buscará su reelección y tiene apoyo de varios líderes de la oposición a nivel nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Portillo negocia con Zacarías en CDE para perjudicar a la oposición, afirma Miguel Prieto

El Partido Colorado perdió el poder en la Municipalidad de Ciudad del Este en el 2019, tras 62 años administrando los recursos de los contribuyentes. En ese año, Miguel Prieto llegó a ocupar el sillón municipal, del cual fue despojado mediante una destitución por parte de la Cámara de Diputados, con mayoría cartista, en agosto del 2025.

Sin embargo, el Partido Yo Creo se impuso nuevamente de manera aplastante en las elecciones complementarias y posicionó a Daniel Mujica como encargado de culminar el actual periodo municipal y ahora va por la reelección.