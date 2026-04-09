Sole Nuñez consolida apoyo de Prieto y Kattya para definir estrategia territorial

Sole Núñez encabezó una reunión con referentes de la oposición, en que según organizadores, se da inicio a una nueva etapa marcada por la organización, el despliegue territorial y la consolidación de una conducción política unificada. No participaron referentes del PLRA o Patria Querida.

Del encuentro participaron entre otros la exsenadora Kattya González, el aspirante presidencial del 2028 Miguel Prieto, el diputado Raúl Benítez y la diputada Johanna Ortega, junto a candidatos a la Junta Municipal, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con decisión en la construcción de una alternativa fuerte, ordenada y con capacidad real de gobernar la ciudad de Asunción y devolverle dignidad a la gente, indicaron.

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Apuntaron que la reunión tuvo como eje central la definición de lineamientos estratégicos y la coordinación del trabajo territorial, marcando el inicio de una fase de campaña sostenida en todos los barrios de Asunción hasta el mes de Octubre.

“Se terminó la etapa de planificación. Hoy estamos en marcha. Tenemos el mejor equipo, tenemos estructura y tenemos un objetivo claro: recuperar Asunción”, expresó Núñez.

La candidata remarcó que la campaña entra en una etapa de despliegue pleno, con presencia territorial constante, coordinación política activa y una agenda enfocada en resolver los problemas reales de la ciudad.

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“Acá no hay lugar para improvisaciones. Vamos a ordenar la ciudad, con decisiones firmes y con un equipo preparado para gobernar y aplicar reformas desde el primer día”, afirmó.

Barrio por barrio, dice Kattya

“El mensaje es claro: Asunción necesita algo distinto y con Sole y este gran equipo vamos a ganar las elecciones y recuperar nuestra Capital. Trabajaremos barrio por barrio hasta que Asunción vuelva a ser una ciudad digna para los asuncenos”, sostuvo Kattya González.

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Se informó que la conducción política acordó “intensificar” el trabajo territorial, fortalecer la coordinación entre todos los partidos y movimientos políticos que forman parte de la alianza opositora y sostener una agenda pública activa en las próximas semanas, consolidando así una campaña en movimiento, con estructura y con vocación de victoria.

Miguel Prieto sostuvo que “en Asunción tenemos a la mejor candidata y estamos convencidos que la victoria es segura. Asunción y Ciudad del Este van a enviar un mensaje a todos los paraguayos de que las cosas se pueden hacer bien cuando hay un proyecto político claro y orientado a resolver los problemas de la gente”.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega destacó que “la articulación lograda entre los distintos sectores políticos opositores permite avanzar con una campaña organizada, con roles definidos y con una conducción clara. Es hora de hacer las cosas bien en Asunción, y trabajaremos juntos para ganar las elecciones y tener mayoría en la Junta Municipal”.

Del encuentro participaron además los candidatos a la Junta Municipal de la Alianza Unidos por Asunción: Bruno Martinez, Coralie Arbo, Fabiana Montiel, Gustavo Rodríguez, Noelia Díaz, Rosa Vacchetta.