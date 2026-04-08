Canciller admite que hay malestar con las declaraciones “poco diplomáticas” de Leite

“Con respecto al embajador Gustavo Leite, como ustedes saben, es una designación de carácter político, él es senador de la nación, ayer (martes) el presidente Santiago Peña ha sido muy claro al respecto de cómo considera esto. No hemos recibido una solicitud de retorno del país”.

Así expresó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, ante la consulta de si el embajador en Estados Unidos (EE.UU.) Gustavo Leite, retornaría al país por término de misión. Fue tras un acto protocolar en la sede de la Cancillería nacional.

El senador colorado cartista con permiso y exministro de Industria y Comercio en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) dio durísimas declaraciones contra el gobierno de Santiago Peña, algo inusual y vedado por la ley diplomática.

Entre otros puntos, Gustavo Leite cuestionó la gestión del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Indicó que el anuncio de “economía de guerra” por parte del doctor en economía de la Universidad de Chicago “fue un balde de agua fría”.

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El senador con permiso también aseguró que durante el gobierno de Cartes “no había ni olor a coima” y que “no nos rompían las bolas”, expresiones que generaron críticas por su tono y contenido.

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Este martes a la noche, el presidente Santiago Peña reaccionó a las críticas del embajador paraguayo en Estados Unidos. evitó escalar la polémica, aunque dejó en claro que no comparte del todo la postura de Leite.

“Es la opinión de él”, expresó el mandatario. Recordó que ambos compartieron funciones en el gabinete. “Gustavo fue un compañero cuando yo fui ministro y él de Industria. Es una persona que no es tímida para expresar sus opiniones”, señaló.

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“No es algo típico que uno esperaría de un diplomático representando a un país”, afirmó Peña. Refirió que el objetivo de su correligionario sería contribuir a mejorar la gestión gubernamental.

¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura está vedado. El año pasado, a poco días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué disponen la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

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En tanto el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.