Alliana admite malestar con embajador Leite por fustigar a Peña

“Es una decisión que va a tomar el presidente (Santiago Peña), que te vuelvo a reiterar, ahora el Presidente tiene su forma de actuar, seguramente, como vos me decías. Me sorprendió sobremanera la actitud de Gustavo (Leite) ahora. Mira, primero, para mí, en absoluto, no corresponde”, expresó el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al ser consultado sobre las declaraciones públicas del senador con permiso y actual embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.), Gustavo Leite, quien cuestionó con dureza al gobierno de Santiago Peña.

El diplomático en funciones ante la administración Donald Trump lanzó esta semana una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Alliana, posible precandidato presidencial del cartismo para el 2028, reconoció que si él estaba en la conducción del Poder Ejecutivo tendría otra decisión sobre el comportamiento público del embajador Leite.

“Yo, por supuesto, le puedo sugerir al presidente (Peña) algunas cuestiones, pero jamás, en mi línea ir a querer imponer o querer forzar algunas decisiones, así como ya le dijimos un momento que había algunos actores dentro de la iniciativa que podían cambiar, le di los nombres, quiénes deberían de ser (aludiendo a cambios de ministros en el Ejecutivo”, expresó Alliana a radio 1080 AM.

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El segundo del Poder Ejecutivo también reconoció que no le gustaron bajo ningún punto de vista las declaraciones del embajador en EE.UU. Indicó que “no corresponden”.

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“Ni del lado político, ni del lado, el cargo que él ocupa. Pero es una decisión que él (Peña) va a tomar, pero no corresponde, por lo menos un llamado de atención, creo que por lo menos por los medios de comunicaciones lo hizo el Presidente de la República”, manifestó el vicepresidente Alliana.

Reiteró que la destitución de Leite del cargo de embajador en EE.UU. “es una decisión que va a tomar el presidente” Peña, y según dijo, tiene “su forma de actuar”.

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¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura está vedado. El año pasado, a poco días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué dispone la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

En tanto el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.

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Vulnerabilidad de Cartes

En otro momento, el vicepresidente Pedro Alliana se refirió a la situación de salud del expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, quien se recupera de una intervención quirúrgica del corazón, a fines de febrero pasado.

Alliana admitió que le llama la atención la actitud de Gustavo Leite. Dijo que “hay gente que está buscando cierta visibilidad y aprovechándose de la vulnerabilidad”, del líder del movimiento y presidente del partido, Horacio Cartes.

“Justo nomás es por echarle algunos flyers, algunas encuestas digitales y otras cuestiones justamente de la posible candidatura de Gustavo para la presidencia, o no sé si para otros cargos”, manifestó Alliana, al aludir a un supuesto interés del senador con permiso en una futura postulación.

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HC desaprobó, dice

En otro momento, Pedro Alliana dijo que estas cuestiones, aludiendo a las declaraciones de Leite, buscan “cierta visibilidad”, la “posibilidad de alguna candidatura”, o “aprovechar la vulnerabilidad”. “Como que era una persona (Leite) que está muy cercana a Horacio y también se le consultó a Horacio y de ninguna manera estaba de acuerdo con la actitud o con las declaraciones de él (Leite)“, aseveró el vicepresidente.