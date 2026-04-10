Capiatá elegirá entre el continuismo colorado o la oposición

La intendenta saliente Laura Gamarra (ANR, HC) pese a su cuestionada administración, tiene el respaldo del cartismo para las internas partidarias del 7 de junio. En su declaración de gasto de campaña, afirma que solo cuenta con G. 70 millones para fines electorales.

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La misma está culminando el periodo dejado por su correligionario Luis González Ocampos, quien renunció en el 2022 para candidatarse a la Gobernación del Central, pero perdió ante Ricardo Estigarribia (PLRA).

Uno de sus rivales será el concejal Luis Garcete (ANR) por el movimiento “Somos Capiatá”. En su declaración jurada de campaña dice que dispone de G. 200 millones en remuneraciones y ahorros.

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Igualmente el edil José Manuel Ramón Riquelme Ríos (ANR) busca la intendencia con el movimiento Fuerza Republicana cuyo líder es el ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. José Riquelme fue intendente interino y en su declaración jurada de campaña dice que dispone de G. 40 millones.

Otra colorada que busca la jefatura municipal es Jadiyi Fatun Arza de Galvan (ANR) por el movimiento Causa Republicana, cuya líder es la senadora y aspirante presidencial del 2028 Lilian Samaniego. Jadiyi Arza declara G. 0 en gasto de campaña.

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La administración de Laura Gamarra es muy cuestionada por los contribuyentes capiateños debido a la falta de gestión y transparencia.

Contribuyentes despotrican contra el pésimo estado de las calles entre ellas Rojas Cañada, Toledo Cañada o Aldana Cañada. También hay quejas contra la Policía Municipal de Tránsito y la inacción de los funcionarios en los desvíos hacia Areguá.

Igualmente la ciudad registró varios accidentes industriales como incendios y explosiones con víctimas fatales debido a la falta inspecciones de seguridad.

Opositores divididos

El activista José Nicolas Oviedo Epínola es el candidato a la intendencia de Capiatá por el tercer espacio. Formalizará su precandidatura en el Partido Patria Querida (PPQ) pero encabezará en octubre la alianza “Unidos x Capiatá”, que tiene el apoyo del Cruzada Nacional, el UNACE, Participación Ciudadana, País Solidario, Yo Creo, el PRF entre otros. Declara que solo cuenta con su salario de G. 3 millones para el gasto de campaña.

Los liberales tienen sus propias internas. La candidata más fuerte sería Benita Jara Cañiza, por el Frente Emergente Liberal. Declara como gasto de campaña G. 10 millones.

Otra candidata liberal según el sistema ONAFIP del TSJE es Yeimy Edelina Díaz de Salinas, del movimiento Dialogo Azul, que lidera el senador liberocartista Dionisio Amarilla.