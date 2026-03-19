Capiateños piden solución al problema de desagüe pluvial

Vecinos del barrio San Cayetano de Capiatá solicitaron que la intendenta Laura Gamarra (ANR-HC) lleve a cabo la intervención del sistema de desagüe pluvial de la zona, el cual se encuentra colmatado de desechos. Indicaron que, en el último temporal, la calle 1° de Noviembre quedó completamente inundada, lo que provocó que varias viviendas se llenaran de agua.

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Los vecinos salvaron sus pertenencias como podían para evitar ser perjudicados por el avance del agua, según relataron. El canal de desagüe se colmató y el escurrimiento fue lento, explicaron.

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Los pobladores afirmaron que el problema no es nuevo y que, años atrás, algunos vecinos optaron por instalar tubos de desagüe para facilitar el drenaje. Sin embargo, explicaron que estas medidas resultan insuficientes ante el reciente cambio que realizó la Municipalidad al acoplar nuevos conductos de desagüe para drenar otras zonas.

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Mirta Escurra, pobladora del barrio San Vicente, dijo que la Municipalidad realizó recientemente intervenciones en la cuadra, con la colocación de nuevas tuberías conectadas a otros conductos para mejorar el sistema de drenaje de agua de lluvia. Sin embargo, su vivienda fue afectada por los raudales de las últimas lluvias, porque el desagüe se saturó.

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“Estamos de acuerdo con la solución para otros vecinos, pero pedimos que nuestra calle también sea atendida. Nuestros muebles y pertenencias quedaron afectados y no queremos volver a pasar por lo mismo”, expresó la pobladora.

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Municipalidad limpia ductos

La intendenta Laura Gamarra manifestó que prevé visitar la zona para verificar la situación. Indicó que se encuentran realizando tareas de limpieza de ductos, atendiendo a que los temporales arrastran gran cantidad de residuos que obstruyen los canales. Asimismo, lamentó lo ocurrido y aseguró que buscan una solución para evitar nuevos inconvenientes.