Filizzola sobre defensa de Riera a Peña: “Aparece el caballero para defender a un doncello mancillado”

En medio de la tensión política que ronda el oficialismo, el senador Rafael Filizzola (PDP) salió al paso de las recientes declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera. El titular de la cartera de seguridad había calificado de “cuervos y carroñeros” a quienes supuestamente intentan sacar provecho de la convalecencia de Horacio Cartes, en un intento por sofocar la crisis desatada esta semana dentro del propio movimiento Honor Colorado.

“Parece que existe un frágil doncello con el honor mancillado que se llama Santiago Peña, entonces aparece Enrique Riera montado en su corcel blanco, con una reluciente armadura, su lanza y espada para defender a un doncello mancillado”, ironizó el legislador.

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Filizzola cuestionó la capacidad de liderazgo del Presidente ante la necesidad de ser “rescatado” por sus ministros: “Yo no sé si Peña es menor de edad, no sabe hablar o no sabe expresarse”, disparó.

Crisis de seguridad

Para el senador opositor, es inadmisible que, mientras el oficialismo se desangra en disputas de poder, el responsable de la seguridad interna dedique su tiempo a la confrontación mediática.

Señaló que el país tiene áreas controladas por el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país y existe una gran cantidad de feminicidios, sicariatos y asaltos.

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Además, resaltó que hay secuestrados de los que ya nadie habla, pero el ministro prioriza su defensa al Peña y Horacio Cartes.

Según el senador, el ministro prefiere actuar como un guardián de la imagen presidencial que como el estratega contra la delincuencia que el país requiere. “Como no tenemos problemas de seguridad, Enrique Riera se va a subir a su caballo como un caballero andante para defender la honra de un doncello mancillado”, sentenció con sarcasmo.

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