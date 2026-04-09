Riera dice que “cuervos” y “carroñeros” quieren aprovecharse de la convalecencia de Cartes

Esta semana explotó la interna en el movimiento Honor Colorado, donde referentes y muy cercanos al expresidente de la República (2013-2018) y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, cuestionaron con dureza al gobierno de Santiago Peña (ANR-HC).

Fustigaron a la administración Peña, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos; el senador y médico personal de Cartes, Antonio Barrios y el caso más insólito, el embajador paraguayo en Estados Unidos de América, Gustavo Leite, quien debe guardar compostura en sus declaraciones porque está en el servicio exterior.

Al respecto, el ministro del Interior y senador con permiso (ANR-HC), Enrique Riera, mencionó la crisis en el oficialismo en su discurso esta mañana en la ceremonia de posesión al cargo del Comisario General Director César Roberto Silguero Lobos, como comandante interino de la Policía Nacional. El acto se llevó a cabo en la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”, en Luque.

“La honestidad no se explica, se vive, se siente, se ve, se sabe. Todo aquello que está sacando la cabeza fuera del agua. Voy a decir, presidente (Peña), y me hago cargo de lo que digo, aprovechando una coyuntura donde un líder natural del Paraguay, que llegó muy alto, muy lejos, que aguantó presiones inexplicables de fuerzas internas y externas, está en un periodo de convalecencia”, expresó Riera.

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El ministro político del Gobierno no dio nombres a quiénes cuestionó. Sin embargo, sí se colige que se refiere al expresidente Cartes, quien se encuentra en plena etapa de recuperación de su estado de salud, tras someterse a una intervención quirúrgica del corazón a fines de febrero pasado.

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Seguidamente, Riera agregó: “Y realmente es repugnante que se pretenda ocupar ese espacio temporalmente abandonado por razones de salud para intentar sacar provecho político. Los describe de cuerpo entero, cuervos, carroñeros. Pero si creen que está solo, si creen, presidente (Peña), que está solo, están terriblemente equivocados y no tienen nada que ver con el peñismo (sic) o el cartismo, o la oposición o la disidencia", manifestó el secretario de Estado.

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Riera, seguidamente, indicó que la situación política tiene “que ver con la lectura de las canchas”. “Cuando entra la albirroja, presidente (Riera), todos aplaudimos. Empecemos a trabajar en estas lecturas. Los cambios son naturales. Los cambios se hacen para mejor, no para quemar un fusible. Cuando uno quema un fusible, destruye una persona y a su vez a su familia”, aseveró.

El ministro del Interior y muy cuestionado exintendente de Asunción (2001-2006) señaló que “los cambios en democracia se hacen para mejorar. ”Y los cambios en su gobierno, presidente, todas las veces se hicieron para mejorar. No para tapar un escándalo, no por una bomba de humo, no porque no se soporta la presión, sino porque sencillamente hay jugadores que deben salir y otros deben entrar", sostuvo.

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Riera aludió al reciente relevo del doctor en Economía de la Universidad de Chicago, Carlos Fernández Valdovinos, de la cartera de Economía y Finanzas, muy cuestionada por sus recetas económicas, como su frase de “economía de guerra”.