“Cuervos” y “carroñeros”: Bachi ronda a Cartes y Latorre a Santi

Casi al mismo tiempo, el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez como el titular de la Cámara Baja, el diputado cartista Raúl Latorre se pavonearon mediante publicaciones en redes, mostrándose cerca del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes en el caso del primero y del presidente de la República, Santiago Peña en el segundo.

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Principalmente por un correlación de tiempo, fue imposible no relacionar la aparición de Bachi junto a Cartes, con los dichos del ministro del Interior, Riera, que en un acto político despotricó contra los que supuestamente quieren aprovecharse de la convalecencia de Cartes.

“Realmente es repugnante que se pretenda ocupar ese espacio temporalmente abandonado por razones de salud para intentar sacar provecho político. Los describe de cuerpo entero, cuervos, carroñeros”, dijo Riera.

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Bachi comunicó su visita a Cartes en su residencia acompañando su posteo en X con una foto y diciendo: “Amena charla con el apreciado amigo y Presidente de la ANR, Horacio Cartes, siempre un honor compartir contigo!”.

Si bien las expresiones de Riera habrían ido dirigidas al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, la visita de Bachi también destila oportunismo, justo ahora que saltan a las luz los escandalosos privilegios que se auto asignó así como a su entorno desde la Presidencia de la Congreso.

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Bachi es el último vagón en una procesión de allegados a Cartes que esta semana desfilaron por el quincho de la avenida España, que empezó con el embajador de Paraguay ante los Estados Unidos de América, el senador cartista Gustavo Leite y luego el expresidente Nicanor Duarte y el senador cartista y médico privado de HC, Antonio “Tony” Barrios.

Latorre junto a Santi Peña en Palacio

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) participó esta mañana del acto de asunción del nuevo ministro, Óscar Lovera que sustituye a Carlos Fernández Valdovinos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), antecesor al cual Latorre y otros diputados oficialistas le “picaron los ojos”.

“Que los logros en la macroeconomía lleguen al bolsillo de los paraguayos y pagar las deudas contraídas con los sectores sensibles en la provisión de servicios como la salud e infraestructura están entre los principales desafíos económicos para este segundo tiempo”, afirmó en X Latorre.

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En el acto estuvo al lado de Santi Peña, a quién aparentemente no le “olfateó” el “olor a coima” que percibieron en este gobierno otros cartistas como Leite, Nicanor y “Tony” Barrios.

Latorre también se mostró más “equilibrado” ante la designación del nuevo ministro de Economía, luego de que fogonearan al Fernández Valdovinos, a quienes culparon los diputados cartistas y oficialistas por “estafarlos” con la Ley de Reforma de la Caja Fiscal.

Esto ya que supuestamente no se podían hacer grandes reformas al proyecto del Ejecutivo, las cuales sí se hicieron en el Senado, pero con el costo de que gremios multitudinarios como los de los docentes declarasen persona no grata a los cartistas que dieron media sanción a la versión más criticada.