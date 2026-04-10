Latorre plantea diálogo y catarsis interna en HC ya que destino “trasciende a una persona”

El presidente de la Cámara de Diputados y que se menciona tiene intenciones a la vicepresidencia de la República en 2028, Raúl Latorre (ANR, HC) trató de poner paños fríos a la escalada de bombardeos entre cartista y que tiene como epicentro al presidente de la República, Santiago Peña, cuyo gobierno despide “olor a coima”, según especuló el embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América y senador cartista con permiso, Gustavo Leite.

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“Yo creo que este es el momento de llamar a un gran diálogo dentro del movimiento Honor Colorado, donde puedan sentarse los principales actores a hacen una revisión de la situación, expresar su conformidad con los aciertos, expresar dónde creen que están los desaciertos y trazar juntos el norte político hacia el cual queremos mirar en este segundo tiempo del gobierno", planteó Latorre.

El mismo prefirió ignoró las duras acusaciones contra ete gobierno hechas por cercanos a Horacio Cartes como Leite, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos y el médico personal de HC y senador cartista Antonio “Tony” Barrios, diciendo querer “mirar más allá de de este comentario en en particular” e insistió en el diálogo.

Lo que no aclaró -pese a la insistencia- es a qué nivel tendría que ser ese “diálogo”, si en el Comando de Honor Colorado (más acotado), en una plenaria del movimiento (como la realizada a finales de noviembre pasado) o incluso en como partido en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Sí insistió que la fijación de objetivos “trasciende” a una persona.

“Si bien existen actores en posiciones clave, el presidente del Partido (Cartes), el presidente de la República (Peña), los presidentes de las cámara del Congreso (Basilio ”Bachi" Núñez y él) militamos en el mismo movimiento liderado por el presidente del Partido y expresidente de la República Horacio, es fundamental que nos sentemos y entendamos que este norte, que este destino que tenemos que trazar juntos, trasciende a una persona, porque el el destino del Paraguay y el destino del Partido Colorado, finalmente es lo que está en juego“, afirmó Latorre.

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Con lo de “trascender a una persona” no se habría referido a la situación de convalecencia de su líder Horacio Cartes, sino a las peleas y protagonismos “personales”.

“Tenemos que sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo a partir de ahora hacia dónde vamos a caminar, qué estamos haciendo bien y vamos a insistir y qué podemos mejorar”, insistió Latorre.

De vuelta se hace el “misterioso” con sus aspiraciones políticas

Insistido sobre su eventual aspiración a integrar una chapa presidencial en 2028, en este caso como precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado, evadió, pero sí ratificó que para ellos el presidenciable es Pedro Alliana, pero sujeto a su decisión final.

“Yo soy hombre de equipo y en este momento yo estoy concentrado en la gestión desde la Cámara de Diputados y estoy concentrado en términos políticos, estoy acompañando al compañero Camilo Pérez y a sus 48 candidatos a concejales para llegar a la Municipalidad la Asunción", dijo sobre su caso.

Ahora, respecto a Alliana sostuvo: “En este momento él es el candidato del movimiento Nuevo Colorado. Si llega a ese momento y toma la decisión de asumir la candidatura, él va a seguir siendo el candidato del Movimiento Nuevo Colorado. Si llega a ese momento y él toma otra decisión y bueno, evaluaremos cómo eh cómo manejar la situación”.