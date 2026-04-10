Varela contra cartistas: critica “amenaza y coacción” a la Justicia

La intervención del senador Mario Varela se dio en la última sesión de la Cámara Alta, donde calificó de “poco afortunadas” las expresiones del diputado Rodrigo Gamarra, advirtiendo que este tipo de discursos puede generar sospechas sobre la independencia de las instituciones.

El legislador disidente remarcó que la dirigencia política debe actuar con mayor responsabilidad, especialmente al referirse a órganos sensibles del Estado.

“Debemos de evitar ese tipo de espectáculos, porque estamos afectando, estamos generando, instalando dudas en el funcionamiento objetivo de un órgano colegiado que tiene una tarea constitucional sumamente delicada“, dijo el legislador.

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Indicó que sería muy saludable para la democracia evitar ese tipo de discursos. En esa línea, sostuvo que Paraguay necesita consolidar instituciones fuertes, donde no exista temor cuando se actúa conforme a la ley.

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Durante un acto partidario, micrófono en mano, Gamarra lanzó un mensaje dirigido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en relación con la fiscala Sophia Anatolia Galeano Gavilán.

“Te pido, mi querido senador Derlis Maidana, que desde el Jurado mires atentamente… Nosotros vamos a estar atentos. No vamos a permitir que le dañen a Hugui”, había manifestado el diputado Gamarra en un acto político en la ciudad de Luque.

La fiscala había imputado a Aida Aquino de Farías, madre del candidato a intendente de Luque, lo que desató la reacción del legislador cartista.

Para Varela, este tipo de manifestaciones en actos políticos “no son pertinentes” y constituyen una señal preocupante cuando provienen de autoridades con investidura.

“No se puede presionar a la Justicia”: la postura de Varela

El senador fue enfático al señalar que ningún actor político debe ejercer presión sobre el Ministerio Público ni sobre el Poder Judicial. “No corresponde ningún tipo de amenaza ni coacción a nadie, en ningún poder del Estado”, afirmó.

Varela recordó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano extrapoder, definido por la Constitución, y advirtió que involucrarlo en discursos políticos puede “contaminar” su función y debilitar la confianza ciudadana.

Además, sostuvo que estas prácticas afectan directamente la calidad democrática porque instalan dudas sobre la imparcialidad institucional, generan presión indebida sobre fiscales y debilitan el sistema de justicia.

Sobre el presunto amedrentamiento a fiscala Sánchez

En su intervención, Varela también hizo referencia a otro hecho que considera grave: el supuesto amedrentamiento de un senador contra la fiscala Patricia Sánchez, quien investigó al senador Hernán David Rivas por supuesto título “mau” de abogado. Posteriormente fue sobreseído.

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Aunque evitó profundizar por la posible intervención del Jurado, Varela insistió en la necesidad de fijar una posición política clara:

“Las instituciones tienen que funcionar sin ningún tipo de obstáculos, ni de coacción verbal ni material”.