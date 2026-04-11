Carlos Pereira confía en atraer a colorados para la Intendencia de Encarnación

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el departamento de Itapúa y exconcejal de departamento, Carlos Alberto Pereira Rieve (37) es precandidato a intendente de la ciudad de Encarnación, con miras a las elecciones municipales previstas el 4 de octubre.

El legislador, hermano del actual gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA), lidera una alianza opositora. Por tanto, en las internas municipales su postulación será con el fin de revalidar.

En No Tiene Nombre de ABC, el diputado Carlos Pereira contó hoy que su precandidatura “lleva mucho tiempo”. Dijo que forma parte de “una gran alianza” y gran “un acuerdo entre varios partidos”. “Tuve la oportunidad de ser quien construyó este gran acuerdo entre nueve partidos políticos que conforman la alianza”, manifestó el precandiato a intendente.

Pereira contó que logró “forjar y consolidar” un gran consenso dentro del PLRA “para que las divisiones internas no afecten nuestros objetivos”.

“Por lo tanto, puedo asegurarles que podré superar estas divisiones internas sin tener que enfrentarme a ningún otro ciudadano no liberal dentro del partido. Ya estamos avanzando hacia las elecciones generales del 4 de octubre con un amplio consenso entre varios partidos de la oposición”, expresó.

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Pereira fue consultado sobre el legado del actual intendente Luis Yd (independiente), quien concluye un mandato de dos periodos consecutivos (2015-2026). Respondió que la conciencia ciudadana en Encarnación “ha dado varios pasos positivos”.

Indicó que un “gran porcentaje de los votos son para la gente y no para el color”, en alusión a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Recordó que en las elecciones de 2023, el actual gobernador, Javier Pereira (PLRA) ganó por un margen superior a 14.500 votos de diferencia.

“Por lo tanto, creo que el votante, al menos si encuentra una propuesta electoral que le interese, no tiene problema en votar por personas ajenas a sus afiliaciones políticas. Así pues, ya hemos superado la barrera de que un afiliado al Partido Liberal pueda ser votado, puede ser elegido por afiliados al partido de Colorado sin ningún problema”, manifestó el diputado del PLRA.

Aparato estatal

En otro momento, Pereira Rieve reconoció que “la mayor dificultad” que enfrenta su precandidatura es la estructura estatal. “Hemos estado sintiendo eso con mucha propiedad, pero también tenemos que tener la capacidad de demostrar capacidad de gestión y la capacidad de representar esas necesidades que el votante encarnaceno busca. Si bien hoy damos continuidad a un gobierno con más de 10 años de gestión que, por razones obvias, puede presentar cierto agotamiento”, remarcó.

Señaló, finalmente, que su postulación es “una alternativa y muy completa de trabajo ciudadano y proyección” de la ciudad de Encarnación.