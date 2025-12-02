En Encarnación, opositores unidos lanzan a Pereira para la intendencia 2026

Líderes de varios sectores de la oposición unieron fuerzas con el objetivo de mantener el poder en Encarnación.

De esta manera, lanzaron como candidato a intendente al diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Carlos Pereira Rieve, hermano del gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA).

El diputado indicó que de los 30 distritos que posee Itapúa, 19 de ellos están administrados por intendentes que ganaron con una alianza opositora.

En noviembre de 2015, la ANR perdió la intendencia municipal en Encarnación ante el patriaqueridista Luis Yd, quien sigue siendo intendente gracias a la alianza opositora.

Desde entonces, el Partido Colorado busca recuperar el poder en la ciudad y en el departamento, sin embargo, la unidad aliancista es más fuerte y quedó demostrado nuevamente el pasado lunes con la presencia de varias figuras opositoras apoyando al legislador liberal.

Entre otros, estuvieron el acusado ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto; la ex senadora Kattya González (independiente; los senadores Eduardo Nakayama (independiente), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Ricardo Kobylanski (CN), Salyn Buzarquis (PLRA), el diputado Raúl Benítez (independiente) y los gobernadores liberales Ricardo Estigarribia y Javier Pereira que participaron de la oficialización de la candidatura de Carlos Pereira.

“Encarnación es un distrito muy importante. Estoy contento de la presencia de las figuras de la oposición a nivel país que respaldan mi candidatura. Estoy convencido que también en Asunción nos vamos a unir en una sola candidatura”, dijo Carlos Pereira.

Pidió a los jóvenes “bajarse de la gradería e involucrarse en la política” para lograr cambios estructurales en el país y combatir el prebendarismo de raíz.

“Les pido volver a creer en la política, porque la política con transparencia está más allá de los colores”, expresó el legislador liberal.