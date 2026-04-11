Ministra de Trabajo “no tiene empatía” y está “desconectada” de la realidad, denuncian funcionarios

El Sindicato Único de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (SUFE) emitió este sábado un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” ante las recientes declaraciones de la ministra Mónica Recalde. Esta afirmó que su salario —cercano a G. 30 millones, incluyendo bonificaciones— le alcanza e, incluso, le permite ahorrar debido a que es soltera y no tiene hijos.

El gremio calificó dichas expresiones como una burla y una muestra de “falta de sensibilidad” hacia los funcionarios, en particular hacia madres y padres solteros.

Señalan que la ministra ignora la realidad de numerosos trabajadores que perciben ingresos por debajo del salario mínimo y que, en algunos casos, no cuentan con recursos básicos para su traslado diario.

“Mientras la ministra afirma que ‘YA ESTÁ MEJOR’, los funcionarios sufren la precariedad y el olvido institucional (sic)”, sostiene el comunicado.

Lea más: ¿Nueva forma de cálculo de reajuste del salario mínimo? Esto adelanta el Gobierno

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncian persecución y recortes dentro de la institución

El sindicato también acusa a la titular del MTESS de haber impulsado medidas que afectan directamente a los funcionarios desde su llegada al cargo. Según expresa, se han registrado situaciones de persecución, maltrato, denigración y acusaciones hacia trabajadores que cumplen funciones de atención a la ciudadanía.

Asimismo, denuncian recortes en bonificaciones y horas extraordinarias.

Otro de los puntos señalados por el SUFE es la supuesta preferencia otorgada a servidores públicos provenientes de otras instituciones, quienes —según afirman— carecen del conocimiento técnico requerido.

El sindicato sostiene que esta práctica ha derivado en el desplazamiento de funcionarios con amplia trayectoria.

Exigen mejoras laborales y cumplimiento de derechos

El gremio exige a la ministra que cumpla con su rol de proteger los derechos laborales, comenzando por los propios funcionarios del MTESS.

En ese marco, reclama el pago inmediato de bonificaciones y horas extraordinarias en todas las dependencias, incluyendo el SNPP y SINAFOCAL.

Lea más: EmpleaPy: más de 300 vacancias laborales con salarios de hasta G. 7 millones

Asimismo, plantea la necesidad de impulsar convenios para la formación de posgrado, implementar capacitaciones internas, avanzar en el Concurso de Desprecarización para funcionarios con más de una década de antigüedad y garantizar la promoción salarial.

El gremio también exige el cese de la persecución a trabajadores.